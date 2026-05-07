Trump: AB'ye 4 Temmuz'a kadar süre
Trump: AB'ye 4 Temmuz'a kadar süre
22:29 07.05.2026 (güncellendi: 22:31 07.05.2026)
Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile yaptığı görüşmenin “çok iyi geçtiğini” belirterek, ticaret ve gümrük vergileri başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını, iki ülke temsilcilerinin önümüzdeki aylarda ek temaslarda bulunacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı görüşmenin 'çok iyi' geçtiğini ve ticaret ve gümrük vergileri konularını ele aldığını söyledi.
"Brezilya'nın son derece dinamik Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmemi az önce tamamladım. Ticaret ve özellikle gümrük vergileri de dahil olmak üzere birçok konuyu görüştük. Görüşme çok iyi geçti"
Trump, iki ülkenin temsilcilerinin önümüzdeki aylarda ikili ilişkilerin önemli yönlerini görüşmek üzere ek toplantılar düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.
'AB'ye 4 Temmuz'a kadar süre'
Ayrıca Trump Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile "harika bir görüşme" yaptığını açıkladı.
Yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasının kendi payına düşen kısmını yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre verdiğini, aksi takdirde Washington'un birliğe 'çok daha yüksek' gümrük vergileri uygulayacağını söyledi:
İskoçya'nın Turnberry kentinde üzerinde anlaştığımız, tarihin en büyük ticaret anlaşması olan bu anlaşmanın AB'nin kendi tarafını yerine getirmesini sabırla bekliyordum! AB'nin anlaşmanın kendi tarafını yerine getireceğine ve anlaşmaya göre gümrük vergilerini SIFIR'a indireceğine dair söz verilmişti! Ülkemizin 250. kuruluş yıldönümüne kadar onlara süre vermeyi kabul ettim, aksi takdirde maalesef gümrük vergileri derhal çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır