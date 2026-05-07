DSÖ'den korkutan hantavirüs açıklaması: Yeni bir pandemi kapıda mı?
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), can kaybına yol açan Hantavirüs vakalarının ardından "yeni bir Covid-19 pandemisi" iddialarına yanıt verdi. Kemirgenlerden bulaşan... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
Dünya genelinde endişe yaratan Hantavirüs salgını hakkında konuşan DSÖ epidemiyoloğu Maria Van Kerkhove, virüsün bir sonraki küresel pandemi olma ihtimalinin düşük olduğunu ancak hastalığın son derece ciddi bir enfeksiyon riski taşıdığını belirtti. Şu ana kadar üç kişinin hayatını kaybettiği doğrulanırken, Kerkhove: "Bu yeni bir Covid-19 değil ancak enfekte olan kişiler için ölümcül olabilir. Doğru bilgi ve risk analizi kritik öneme sahip" açıklamasında bulundu.Gemi karantinası ve İngiliz yolcunun durumuMV Hondius adlı gemide izolasyon altında tutulan yolcular arasında yer alan emekli polis memuru Martin Anstee, virüse yakalanan isimlerden biri olarak hastaneden açıklama yaptı. Anstee, durumunun stabil olduğunu belirtirken; eşi Nicola Anstee sürecin çok travmatik olduğunu, virüsün aniden kötüleşme riski taşıdığını vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gemideki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi ve halk sağlığının korunması için Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ve DSÖ ile koordineli çalıştıklarını duyurdu.Dikkat: Hantavirüs belirtileri nelerdir?Hantavirüs, kemirgenlerin idrarı ve dışkısı yoluyla bulaşabileceği gibi insandan insana da geçebiliyor. DSÖ'ye göre virüs iki farklı hayati sendroma neden oluyor:Küresel önlemler ve tahliye süreciVirüsün kuluçka süresinin uzun olması, özellikle kapalı alanlarda ve gemilerde bulunan kişiler için riski artırıyor. İspanya ve Hollanda hükümetleriyle iş birliği içinde yürütülen kriz operasyonunda, tıbbi tahliyeler ve karantina süreçleri titizlikle takip ediliyor. Uzmanlar, Hantavirüs vakaları için halkın paniğe kapılmamasını ancak kişisel hijyen ve kemirgen temasından kaçınma konularında güncel uyarıları takip etmesi gerektiğini belirtiyor.
