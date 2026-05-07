Dört mevsim bir arada: Batıda 28 derece sıcaklıklar doğuda kar ve sağanak
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar gözlemlenirken doğuda sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 16°C – Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
