Dört mevsim bir arada: Batıda 28 derece sıcaklıklar doğuda kar ve sağanak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar gözlemlenirken doğuda sağanak ve kar yağışı etkili olacak... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T07:08+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 25°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 22°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 26°C – Parçalı ve az bulutluSAKARYA – 24°C – Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutluMUĞLA – 24°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR – 20°C – Parçalı ve az bulutluHATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 18°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – 21°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 20°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 23°C – Parçalı ve az bulutluKASTAMONU – 20°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 17°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 18°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON – 16°C – Çok bulutluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – 20°C – Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

