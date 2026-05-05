https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/arsenal-ile-sampiyonluk-mucadelesi-veren-manchester-city-everton-deplasmanindan-1-puanla-dondu-1105490860.html

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Everton deplasmanından 1 puanla döndü

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Everton deplasmanından 1 puanla döndü

Sputnik Türkiye

city, manchester city, everton - manchester city, everton - manchester city maç kadrosu, manchester city maçları, city maçı, everton, man city, manchester city fc, premier league, m city, everton vs man city, epl, city everton, mancity, everton fc, mencseszter city, everton man city,

2026-05-05T00:38+0300

2026-05-05T00:38+0300

2026-05-05T00:58+0300

spor

everton

manchester city

arsenal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105490703_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16137123e1f69926fac72b93180c9df0.jpg

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu. Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı.İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü.Bir maçı eksik Manchester ekibi bu sonuçla puanını 71'e çıkarırken, bitime 3 hafta kala Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/genclerbirligi-volkan-demirel-ile-yollarini-ayirdi-1105489647.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

everton, manchester city, arsenal