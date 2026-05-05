Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Everton deplasmanından 1 puanla döndü
2026-05-05T00:38+0300
İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City, 6 gollü maçta Everton deplasmanından 1 puanla döndü.
Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu. Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı.
İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.
83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü.
Bir maçı eksik Manchester ekibi bu sonuçla puanını 71'e çıkarırken, bitime 3 hafta kala Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.