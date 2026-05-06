Rusya’dan Kiev’deki yabancı misyonlara tahliye çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy'nin 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zafer Günü olan 9 Mayıs'ta Moskova'ya saldırı düzenleme yönündeki... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T22:11+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy’nin 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zafer Günü olan 9 Mayıs’ta Moskova’ya saldırı düzenleme yönündeki açıklamaları üzerine, ülkede akredite tüm yabancı diplomatik misyonlara ve uluslararası örgüt temsilciliklerine nota gönderdi.
Bakanlık, 'Kiev yönetiminin 9 Mayıs’ta Moskova’ya saldırı' tehdidinin altını çizerek, bu söylemlerin yarattığı güvenlik risklerine dikkat çekti ve yabancı misyon personelinin Kiev’den tahliyesi çağrısında bulundu.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, bakanlık nezdinde akredite tüm yabancı diplomatik misyonlara ve uluslararası kuruluş temsilciliklerine, Kiev rejiminin 9 Mayıs’ta Moskova’ya saldırı tehditlerine ilişkin notayı iletmiştir” denildi.
Açıklamada, daha önce Rusya Savunma Bakanlığı’nın da aynı tehditler nedeniyle resmi uyarı yayınladığı anımsatıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olası Rus misillemelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Moskova’nın tutumunun “saldırganlık değil, Kiev’in eylemlerine kaçınılmaz yanıt” olduğunu vurgulayarak, “Biz agresyon pozisyonundan değil, kaçınılmaz yanıt pozisyonundan hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Zelenskiy’nin Moskova’daki Zafer Günü kutlamalarını terör saldırılarıyla sabote etme yönündeki açık tehditlerinin Avrupa Birliği ülkeleri tarafından görmezden gelinemeyeceğini belirterek, “Eğer AB ülkelerinde, Zelenskiy’nin 9 Mayıs’ı Moskova’da terör saldırılarıyla sabote etme niyetine ilişkin açık tehditlerini ‘sessizce geçiştirebileceklerini’ düşünüyorlarsa, fena halde yanılıyorlar” dedi.
“Biz, kolektif Batı azınlığının 9 Mayıs’a bakışını çok iyi biliyoruz” diyen Zaharova, bu ülkeleri “Sovyet anıt mirasını sistemli biçimde yok etmek, Sovyet askerlerinin naaşlarını mezarlarından çıkarmak, tarihi yeniden yazmak ve çarpıtmakla” suçladı. Zaharova, aynı ülkelerin Ukrayna’yı silahlandırarak “Kiev rejiminin suç teşkil eden planlarının suç ortağı haline geldiklerini” vurguladı.