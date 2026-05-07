UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: 4 saatte Ukrayna'ya ait 101 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma unsurlarınca düşürüldüğünü açıkladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı: 4 saatte Ukrayna'ya ait 101 İHA imha edildi

21:58 07.05.2026
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma unsurlarınca düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs’ta 16.00-20.00 saatleri arasında Rusya’nın çeşitli bölgeleri ve Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 101 İHA’nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “7 Mayıs’ta 16.00-20.00 saatleri arasında, görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait uçak tipi 101 insansız hava aracı tespit edilerek imha edildi” ifadelerine yer verildi.
İHA’ların Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk ve Tula bölgeleri ile Krasnodar Bölgesi, Moskova bölgesi ve Karadeniz üzerinde vurulduğu kaydedildi.
