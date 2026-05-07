Rusya Savunma Bakanlığı: 4 saatte Ukrayna'ya ait 101 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma unsurlarınca düşürüldüğünü açıkladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T21:58+0300
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs’ta 16.00-20.00 saatleri arasında Rusya’nın çeşitli bölgeleri ve Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 101 İHA’nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “7 Mayıs’ta 16.00-20.00 saatleri arasında, görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait uçak tipi 101 insansız hava aracı tespit edilerek imha edildi” ifadelerine yer verildi.
İHA’ların Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk ve Tula bölgeleri ile Krasnodar Bölgesi, Moskova bölgesi ve Karadeniz üzerinde vurulduğu kaydedildi.