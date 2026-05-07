Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, St. Petersburg’daki sivil altyapıyı vurmaya çalıştı

Ukrayna’ya ait İHA’ların yanı sıra Letonya hava sahasında Rafale ve F-16’ların tespit edildiğine dikkat çeken Rusya Savunma Bakanlığı, St. Petersburg’da... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T14:08+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Letonya’daki petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısının detaylarını açıkladı.Ukrayna ordusunun bu sabah Rusya’nın St. Petersburg şehrinde sivil altyapı tesislerine yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminde bulunduğunu bildiren Bakanlık, Letonya hava sahasında 6 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini açıkladı.Ayrıca Letonya hava sahasında Fransa’ya ait 2 adet Rafale savaş uçağı ve 2 adet F-16 jeti tespit edildiği kaydedilen açıklamada, tespit edilen İHA’lardan beşinin, Letonya’nın doğusundaki Rezekne’de kaybolduğunu belirterek, “Altıncısı, Rusya’nın Pskov şehri yakınlarında düşürüldü” ifadesini kullandı.Yapılan inceleme sonucu, Letonya yönünden saldıran hedefin Ukrayna yapımı ‘Lyutiy’ tipi İHA olarak belirlendi.

