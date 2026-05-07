Medvedev: Almanya’nın nükleer silaha yaklaşması Rusya için ‘casus belli’
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın nükleer silah edinmeye yaklaşmasının Rusya’yı tüm karşı tedbirlere başvurmaya iten bir neden olacağını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, RT için kaleme aldığı yazıda, Alman hükümetinin nükleer silah edinmeye yönelik eylemlerini ‘düşüncesizce’ olarak nitelendirdi.
Medvedev şu net ifadeyi kullandı:
Almanya'nın nükleer silahlara yaklaşmasının bile şüphesiz bir casus belli olduğunu ve Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temel İlkelerinde yer alan tüm karşı tedbirlere başvurulmasını mümkün kıldığını belirtmek isterim.
Medvedev’in yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:
Alman hükümeti, düşüncesiz eylemleriyle tüm kıtanın güvenliğini tehlikeye atıyor;
Almanya'nın militarizasyonu göz önüne alındığında, Rusya batı sınırında sadece savaş yeteneğinde olanları değil, aynı zamanda savaşa hazır olan güçleri bulundurmalı;
Almanya'nın çöküşünü de Almanya’yla verimli diyalog da Rusya’nın işine gelir. Seçim Berlin'e kalmış.
Kendini silahlandıran bir Almanya’yı, Avrupa'daki hiçbir güvenlik anlaşması tutamayacak.
Alman yönetimi Rusya’yı ‘güvenlik ve barışa yönelik en büyük tehdit’ olarak ilan etti ve Moskova'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefini açıkladı.
Rusya, Almanya ile olası bir savaşta, övülen Alman sanayisini ve muhtemelen Avrupa medeniyetini bir bütün olarak yok edecek.
Almanya, en başından beri 2. Dünya Savaşı'nın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarını gözden geçirmeye çalıştı.
Almanya'da ‘büyük intikam’ planına doğru gidişat resmen başladı.
Ataları Doğu Cephesi'nde savaşmış olan en saldırgan Rus düşmanları, ‘Ruslara savaş kaybetmenin ne demek olduğunu gösterme’ çağrısında bulunuyorlar.
Almanya'da sürekli olarak, 2029 yılına kadar Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğuna dair tezler ortaya atılıyor.
Almanya, Ukrayna çatışmasındaki ‘başarısız’ jeopolitik yatırımlarını telafi etmek için AB'nin askeri ve siyasi lideri olmaya çalışıyor.
Alman yönetimi, Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusuna dönüştürme ve yeniden silahlanmasını hızlandırma hedefini belirledi.
Şimdiki Alman politikacılar ve Bandera Ukrayna'sındaki ‘çeşitli aşağılık tipler’ kan kardeşleridir ve Hitler'in Nasyonal Sosyalizminin mirasçılarıdır.
Batı'da hiç kimse Minsk anlaşmalarını ciddi olarak uygulamayı amaçlamıyordu, bunlar sadece Kiev için bir nefes alma fırsatı olarak algılanıyordu.
Avrupa Birliği’nin (AB), Almanya'nın öncü rol oynamaya çalıştığı ‘anti özel askeri harekat’ hedeflerinden hiçbiri gerçekleştirilemedi.
Almanya'nın ve tüm AB’nin, bu kadar Ukrayna'yı savunmak ve Rusya'yı ‘ebedi düşman’ ilan etmek için hiçbir nedeni veya gerekçesi yoktu.
ABD-Avrupa ilişkileri son 100 yılın en ciddi krizini yaşıyor.
‘Avrupa'nın stratejik özerkliği’ göründüğünden daha yakın, tek soru gündemi kimin belirleyeceği.