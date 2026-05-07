Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/polonyadan-trumpa-cagri-abd-askerlerini-almanyadan-polonyaya-tasiyin-1105548904.html
Polonya’dan Trump’a çağrı: ABD askerlerini Almanya’dan Polonya’ya taşıyın
Polonya’dan Trump’a çağrı: ABD askerlerini Almanya’dan Polonya’ya taşıyın
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, ABD Başkanı Donald Trump’tan Almanya’da konuşlu Amerikan birliklerinin bir kısmının Polonya’ya kaydırılmasını talep... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T01:22+0300
2026-05-07T01:22+0300
dünya
polonya
abd
donald trump
almanya
askeri birlik
varşova
abd savunma bakanlığı (pentagon)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055345223_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a99d29e118f667bd5643113d5cd998da.jpg
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump’tan Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin bir bölümünün Polonya’ya konuşlandırılmasını isteyeceğini söyledi.Navrotski, yaptığı açıklamada, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı alırsa, Polonya bu askerleri kabul etmeye hazır” ifadelerini kullandı.Halihazırda Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin ABD askerinin konuşlu olduğunu hatırlatan Navrotski, “Bu askerlerin Avrupa’da kalmasını sağlamak için Trump’ın ilgisini çekmeye çalışacağım. Amacım, bu askerlerin Polonya’ya kaydırılmasını sağlamak” dedi.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı’nın Almanya’da konuşlu 5 bin Amerikan askerini 6–12 ay içinde bu ülkeden çekme kararını doğrulamıştı.Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü de Sputnik’e verdiği demeçte, Almanya’dan çekilmesi planlanan ABD birliklerinin Polonya’da konuşlandırılması halinde, Varşova’nın bu askerlerin konuşlanma ve lojistik giderlerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/cinli-uzman-abdnin-almanya-aciklamasi-nato-icindeki-krizin-yansimasi-1105536807.html
polonya
almanya
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055345223_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2359d8c84cc3f01189ea86338b7ef756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonya, abd, donald trump, almanya, askeri birlik, varşova, abd savunma bakanlığı (pentagon)
polonya, abd, donald trump, almanya, askeri birlik, varşova, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Polonya’dan Trump’a çağrı: ABD askerlerini Almanya’dan Polonya’ya taşıyın

01:22 07.05.2026
© EPA / RAFAL GUZPolonya-ABD
Polonya-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© EPA / RAFAL GUZ
Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, ABD Başkanı Donald Trump’tan Almanya’da konuşlu Amerikan birliklerinin bir kısmının Polonya’ya kaydırılmasını talep edeceğini açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump’tan Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin bir bölümünün Polonya’ya konuşlandırılmasını isteyeceğini söyledi.
Navrotski, yaptığı açıklamada, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı alırsa, Polonya bu askerleri kabul etmeye hazır” ifadelerini kullandı.
Halihazırda Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin ABD askerinin konuşlu olduğunu hatırlatan Navrotski, “Bu askerlerin Avrupa’da kalmasını sağlamak için Trump’ın ilgisini çekmeye çalışacağım. Amacım, bu askerlerin Polonya’ya kaydırılmasını sağlamak” dedi.
Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı’nın Almanya’da konuşlu 5 bin Amerikan askerini 6–12 ay içinde bu ülkeden çekme kararını doğrulamıştı.
Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü de Sputnik’e verdiği demeçte, Almanya’dan çekilmesi planlanan ABD birliklerinin Polonya’da konuşlandırılması halinde, Varşova’nın bu askerlerin konuşlanma ve lojistik giderlerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Almanya-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
DÜNYA
Çinli uzman: ABD’nin Almanya açıklaması NATO içindeki krizin yansıması
Dün, 14:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала