Polonya’dan Trump’a çağrı: ABD askerlerini Almanya’dan Polonya’ya taşıyın

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, ABD Başkanı Donald Trump’tan Almanya’da konuşlu Amerikan birliklerinin bir kısmının Polonya’ya kaydırılmasını talep... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T01:22+0300

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump’tan Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin bir bölümünün Polonya’ya konuşlandırılmasını isteyeceğini söyledi.Navrotski, yaptığı açıklamada, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı alırsa, Polonya bu askerleri kabul etmeye hazır” ifadelerini kullandı.Halihazırda Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin ABD askerinin konuşlu olduğunu hatırlatan Navrotski, “Bu askerlerin Avrupa’da kalmasını sağlamak için Trump’ın ilgisini çekmeye çalışacağım. Amacım, bu askerlerin Polonya’ya kaydırılmasını sağlamak” dedi.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı’nın Almanya’da konuşlu 5 bin Amerikan askerini 6–12 ay içinde bu ülkeden çekme kararını doğrulamıştı.Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü de Sputnik’e verdiği demeçte, Almanya’dan çekilmesi planlanan ABD birliklerinin Polonya’da konuşlandırılması halinde, Varşova’nın bu askerlerin konuşlanma ve lojistik giderlerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

