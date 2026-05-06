https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/cinli-uzman-abdnin-almanya-aciklamasi-nato-icindeki-krizin-yansimasi-1105536807.html

Çinli uzman: ABD’nin Almanya açıklaması NATO içindeki krizin yansıması

Çinli uzman: ABD’nin Almanya açıklaması NATO içindeki krizin yansıması

Sputnik Türkiye

Çinli askeri uzman Deng, ABD’nin Almanya'daki asker sayısını azaltma planını, Trump’a yönelik eleştirilere karşı misillemeye ve savunma harcamaları konusunda... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T14:38+0300

2026-05-06T14:38+0300

2026-05-06T14:41+0300

dünya

uzman yorumu

abd

avrupa

avrupa birliği

ab

almanya

fransa

i̇ran

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100052663_0:237:1079:844_1920x0_80_0_0_8e0e1252e555e5ef10af8ff9a32ebaee.jpg

Çinli askeri analiz uzmanı Deng Qiyuan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askeri sayısını azaltma kararını değerlendirdi.Deng, “İlk bakışta bu karar, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran'a yönelik politikasına yönelik aleni eleştirilerine verilen ani misilleme gibi görünüyor. Ancak gerçekte bu, ABD ve Avrupa arasında uzun süredir devam eden gerilimlerin bir sonucu” diyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Çinli uzman bu olayın yansıttığı temel sorunları şöyle sıraladı:Amerikan diplomasisinin pragmatizme ve işlem odaklılığına doğru kayması: NATO içindeki anlaşmazlığın giderek derinleşmesi: Avrupa savunma ve strateji özerkliğinin hızlandırılması: Transatlantik ittifakta köklü dönüşümün yaşanması:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-ukraynanin-605-ihasi-engellendi-1105533007.html

almanya

fransa

i̇ran

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzman yorumu, abd, avrupa, avrupa birliği, ab, almanya, fransa, i̇ran, nato, çin