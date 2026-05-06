Çinli uzman: ABD’nin Almanya açıklaması NATO içindeki krizin yansıması
14:38 06.05.2026 (güncellendi: 14:41 06.05.2026)
Almanya-ABD
Çinli askeri uzman Deng, ABD’nin Almanya'daki asker sayısını azaltma planını, Trump’a yönelik eleştirilere karşı misillemeye ve savunma harcamaları konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara bağladı.
Çinli askeri analiz uzmanı Deng Qiyuan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askeri sayısını azaltma kararını değerlendirdi.
Deng, “İlk bakışta bu karar, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran'a yönelik politikasına yönelik aleni eleştirilerine verilen ani misilleme gibi görünüyor. Ancak gerçekte bu, ABD ve Avrupa arasında uzun süredir devam eden gerilimlerin bir sonucu” diyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Daha geniş bir küresel bağlamda, ABD'nin Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi, tek kutuplu hegemonyanın gerilemesinin bir belirtisi ve çok kutupluluğa doğru hızlanan eğilimin güçlü bir teyidi niteliğinde. ABD’nin, müttefiklerini kontrol etmeye ve küresel meseleleri askeri üstünlük yoluyla şekillendirmeye çalıştığı dönem artık geçmişte kalıyor.
Çinli uzman bu olayın yansıttığı temel sorunları şöyle sıraladı:
Amerikan diplomasisinin pragmatizme ve işlem odaklılığına doğru kayması:
ABD artık ittifakları uzun vadeli stratejik bağlar olarak görmüyor, bunun yerine askeri varlığını ve ortaklıklarını ‘Her şeyden önce Amerika’ ilkesiyle yönlendirilen pazarlık araçlarına dönüştürüyor. Tek taraflılık ve faydacı diplomasi giderek daha belirgin hale geliyor.
NATO içindeki anlaşmazlığın giderek derinleşmesi:
ABD ve Avrupa arasındaki anlaşmazlıklar, ekonomik ve savunma çıkarları üzerindeki anlaşmazlıklardan stratejik kavramlarda temel bir ayrışmaya dönüştü. ABD, müttefiklerinin küresel askeri ve diplomatik planlarına koşulsuz olarak uymasını talep ederken, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri stratejik özerklik ve Washington'a körü körüne itaat etmeme konusunda ısrar ediyor. Bu da NATO içindeki güven temelini ciddi şekilde zedeliyor.
Avrupa savunma ve strateji özerkliğinin hızlandırılması:
ABD baskısı, Almanlardan taviz koparma konusunda başarısız oldu. Aynı zamanda Berlin'i askeri harcamaları artırmaya ve stratejik savunma planlamasını iyileştirmeye iterek AB savunma entegrasyon süreçlerine yardımcı oldu. Avrupa, güvenlik konularında ABD'ye olan bağımlılığından kurtulmanın ve bağımsızlığa doğru ilerlemenin yollarını giderek daha fazla arıyor hale geldi.
Transatlantik ittifakta köklü dönüşümün yaşanması:
ABD ve Avrupa arasındaki geleneksel efendi-vasal ilişkisi zayıflıyor. Amerikan hegemonyasının müttefiklerini kontrol etme yeteneği azalıyor ve küresel jeopolitik manzarada çok kutupluluğa doğru eğilim giderek daha belirgin hale geliyor.