Pentagon yapay zeka şirketi ile 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), yapay zeka kullanımını genişletme çabaları kapsamında Scale AI şirketi ile 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T11:50+0300

Bloomberg'in haberine göre, anlaşma Scale AI şirketinin büyük hacimli verileri analiz etmesini ve askeri karar alma süreçlerini desteklemesini kapsıyor.Scale AI'ın kamu sektörü birimi yöneticisi Dan Tadross, konuya dair açıklamasında "Bu sözleşme, Pentagon'un yapay zekayı benimseme konusundaki kararlılığının somut bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.San Francisco merkezli Scale AI'ın hali hazırda, Başkan Donald Trump'ın Golden Dome ulusal füze savunma sistemi ile Pentagon'un yapay zekanın askeri strateji ve operasyonlara entegrasyonunu hedefleyen Thunderforge girişiminde de rol üstlendiği belirtiliyor.Öte yandan, mayıs ayı başında Pentagon'un askeri sahada ileri yapay zeka teknolojilerinin kullanımını genişletme amacıyla Nvidia, Microsoft, Reflection AI ve Amazon Web Services (AWS) gibi teknoloji ve yapay zeka şirketleriyle de anlaşma imzaladığı kaydediliyor.Pentagon, Scale AI ile Eylül 2025'te 100 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

