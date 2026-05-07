ÖSYM'den yeni sınav: e-YDTS giriş belgeleri erişime açıldı, hangi kentlerde yapılacak?

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkçe dil yeterlilik seviyesini ölçmek üzere Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) uygulanacak. 07.05.2026

2026-05-07T11:40+0300

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bir süredir hazırlıkları yapılan e-YDTS, Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk uygulama olacak.Hangi şehirlerde yapılacak?Türkiye'nin uluslararası vizyonuna katkı sağlaması hedeflenen e-YDTS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri'nde dijital ortamda yapılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDTS hazırlık sürecinin tamamlandığını ve sınavın uygulama aşamasına geldiğini belirtti.Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.e-YDTS'nin, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildiğini aktaran Ersoy, 9 Mayıs'ta elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın hazırlık aşamasında 8 deneme sınavı düzenlendiğini bildirdi.'Türkçenin akademik gücünü ortaya koyacak'Ersoy, sınav içeriğinin, soru yazarlarının ve denetmenlerin D-AOBM ile uyumlu olması için Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van'da 8 "D-AOBM ve soru yazarlığı" eğitimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Sınavın 'kesme puanı' çalışmaları tamamlandı. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla sınav uygulama aşamasına geldi." bilgisini verdi.Sınavın uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu şekilde ölçerek adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.Ersoy, Türkçenin akademik gücünü ortaya koyacak bir adım olacak sınavın, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için uluslararası standartlara uygun, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olacağını ifade etti.Sınav sonuçlarının 10 Haziran'da açıklanacağını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

