İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
LGS başvuruları yarın sona eriyor: Sınav öne çekilmişti
MEB, 13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamında başvuruların yarın sona ereceğini hatırlattı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
LGS başvuruları yarın sona eriyor: Sınav öne çekilmişti

15:30 09.04.2026 (güncellendi: 15:32 09.04.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları yarın sona erecek. Sınav ne zaman yapılacak? LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular sistem üzerinden yapılıyor

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için 23 Mart'ta başlayan başvurular, yarına kadar "e-Okul" üzerinden yapılabilecek. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.
Bu öğrencilerin başvuru belgeleri, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla yarına kadar ilgili e-posta adresine iletilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan'a kadar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek.
Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

İlk kez beslenme paketi verilecek

Kılavuza göre, bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.

Giriş belgeleri, 3 Haziran'da açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Sınav bir gün öne çekilmişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, LGS tarihinin değiştiğini duyurmuştu. Tekin, LGS tarihinin bir öne çekildiğini ve 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak.
