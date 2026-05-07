Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken sıcaklıklar pazar gününden... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T15:12+0300

Hafta sonu için açık havada plan yapanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi. Türkiye'nin büyük bölümünde hafta sonunda yağışlı havanın etkisini göstereceği belirtirken, Ankara, İstanbul ve İzmir de yağışlardan etkilenecek. İstanbul'da cumartesi günü sağanak beklenirken hava sıcaklıkları, pazardan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafta sonunda hava nasıl olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceğini belirten Macit, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini aktaran Macit, yağışların salı gününe kadar süreceğini diye getirdi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde kar örtüsü olduğunu anımsatan Macit, bölgede olası bir çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl?Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını dile getiren Macit, "Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.Cumartesi gününe dikkatMacit, sıcaklıkların Marmara, Ege ve Karadeniz'in batısında mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.İstanbul'da cumartesi günü sağanağın etkili olacağını vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

