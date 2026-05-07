ABD’nin yeni terörle mücadele stratejisi: ‘Avrupa terör tehditlerinin yuvası’
ABD'nin yeni terörle mücadele stratejisinde, Avrupa 'terör tehditlerinin yuvası' olarak nitelendirildi.
2026-05-07T08:53+0300
Washington, Avrupa ülkelerinden bölgedeki terörle mücadele önlemlerini güçlendirme talebinde bulundu.ABD’nin yeni terörle mücadele stratejisinin metninde, büyük bir tehditle karşı karşıya olan Avrupa’nın “terörün hedefi ve terör tehditlerinin yuvası konumunda” olduğu ifade edildi.Faktörlerden biri olarak kontrolsüz kitlesel göçün gösterildiği stratejide, bu durumun Avrupa'yı teröristlerin geçiş yolu haline getirdiği iddia edildi.Strateji metninde, “Avrupa, terörle mücadele çabalarını derhal ve önemli ölçüde artırmalı… Zengin NATO müttefiklerinin teröristler için finans, lojistik ve eleman temini merkezi görevi görmesi kabul edilemez” ifadesi kullanıldı.Bununla birlikte Avrupa ülkelerinin, terörle mücadelede ABD için en önemli ve uzun vadeli ortaklar olmaya devam ettiği kaydedilen stratejide, Batı kültürünün ve değerlerinin doğduğu yer olan Avrupa'ya harekete geçme ve kasıtlı gerilemeyi durdurma çağrısı yapıldı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin yanlış yöne gittiğini vurgulamıştı. Artan devlet harcamaları ve bitmek bilmeyen ithalat nedeniyle AB'yi eleştiren Trump, ayrıca Avrupa ülkelerini doğal kaynaklarını kullanmamakla suçlamıştı.
08:44 07.05.2026 (güncellendi: 08:53 07.05.2026)
