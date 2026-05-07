Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler ödeme takviminde

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin ikinci ödemesi için gözler hükümetin açıklayacağı tarihlere çevrildi.Ödeme tarihleri için beklenen takvimÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.Buna göre, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.Bayram i̇kramiyesine zam bekleniyor mu?Emekli bayram ikramiyesi için zam beklentisi de gündemde yer alıyor.Ramazan Bayramı’nda ikramiyelerde herhangi bir artış yapılmamış ve ödemeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı.Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyelere ek zam yapılmasının beklenmediği belirtiliyor.2026 Kurban Bayramı takvimiKurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 SalıKurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

