Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler ödeme takviminde
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini açıkladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
kurban bayramı
emekli
ikramiye
emekli ikramiyesi
14:32 07.05.2026
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini açıkladı. Buna göre emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin ikinci ödemesi için gözler hükümetin açıklayacağı tarihlere çevrildi.

Ödeme tarihleri için beklenen takvim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.
Buna göre, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bayram i̇kramiyesine zam bekleniyor mu?

Emekli bayram ikramiyesi için zam beklentisi de gündemde yer alıyor.
Ramazan Bayramı’nda ikramiyelerde herhangi bir artış yapılmamış ve ödemeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı.
Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyelere ek zam yapılmasının beklenmediği belirtiliyor.

2026 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
