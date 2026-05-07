Kremlin: Rusya’nın ilan ettiği ateşkes 8-9 Mayıs’ta geçerli olacak
13:06 07.05.2026 (güncellendi: 13:08 07.05.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Kremlin, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin özel askeri bölgesinde 8-9 Mayıs günleri uyglanacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Büyük Zafer Günü nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Kremlin Sözcüsü, Kiev’den gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenliğini sağlamaya yönelik ek tedbirlerin alındığını belirterek, "Putin, dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları gibi dikkatle korunuyor" ifadesini kullandı.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalar:
Putin, 9 Mayıs'ta yapılacak görüşmeler için hazırlık yapıyor. Yabancı konuklar, 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya gelecek.
Kiev rejiminin yarattığı terör tehdidi nedeniyle Rusya'da ek güvenlik önlemleri alınıyor.
Kiev tarafından ilan edilen ateşkese Rus tarafından hiçbir tepki olmadı.
Vatandaşların güvenliğini sağlamak Rusya yönetimi için mutlak bir öncelik, alınan tüm tedbirler yasalara uygun.
Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri sürdürmeye açık.
ABD’li müzakereciler, bariz nedenlerden dolayı, şu anda ABD’nin sorunlarına odaklanmış durumda.
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki arabuluculuğuna değer veriyor ve bunun devam etmesini umuyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kıtada büyük çatışma ve gerilimi tırmandırma yönünde çalışıyor, bu onların sorumluluğu.
Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı açıkça ana tehdit olarak konumlandırıyor, Moskova bunu kesinlikle reddediyor.
Polonya halkı kesenin ağzını açmak zorunda kalacak, Varşova'nın militarizasyon planları yüksek maliyete yol açacak.
Son zamanlarda medya, mantıktan uzak, ancak Rusya aleyhinde suçlamalar içeren birçok tuhaf bilgi yayınlıyor.
Kremlin, Rusya aleyhine suçlamalar içeren, yabancı medyada yer alan tuhaf ve asılsız yayınlar hakkında yorum yapmayı gerekli görmüyor.