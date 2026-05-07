Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/kremlin-rusyanin-ilan-ettigi-ateskes-8-9-mayista-gecerli-olacak-1105563032.html
Kremlin: Rusya’nın ilan ettiği ateşkes 8-9 Mayıs’ta geçerli olacak
Kremlin: Rusya’nın ilan ettiği ateşkes 8-9 Mayıs’ta geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin özel askeri bölgesinde 8-9 Mayıs günleri uyglanacağını belirtti. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T13:06+0300
2026-05-07T13:08+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ateşkes
özel askeri harekat
vladimir putin
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya'nın özel askeri harekat bölgesi için ilan ettiği ateşkesin 8-9 Mayıs'ta uygulanacağını doğruladı.Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Büyük Zafer Günü nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Kremlin Sözcüsü, Kiev’den gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenliğini sağlamaya yönelik ek tedbirlerin alındığını belirterek, "Putin, dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları gibi dikkatle korunuyor" ifadesini kullandı.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-kendisinin-ilan-ettigi-ateskesi-ihlal-ettigini-gorduk-1105559882.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, özel askeri harekat, vladimir putin, güvenlik
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, özel askeri harekat, vladimir putin, güvenlik

Kremlin: Rusya’nın ilan ettiği ateşkes 8-9 Mayıs’ta geçerli olacak

13:06 07.05.2026 (güncellendi: 13:08 07.05.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin özel askeri bölgesinde 8-9 Mayıs günleri uyglanacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rusya'nın özel askeri harekat bölgesi için ilan ettiği ateşkesin 8-9 Mayıs'ta uygulanacağını doğruladı.
Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Büyük Zafer Günü nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Kremlin Sözcüsü, Kiev’den gelen tehditler bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenliğini sağlamaya yönelik ek tedbirlerin alındığını belirterek, "Putin, dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları gibi dikkatle korunuyor" ifadesini kullandı.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalar:
Putin, 9 Mayıs'ta yapılacak görüşmeler için hazırlık yapıyor. Yabancı konuklar, 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya gelecek.
Kiev rejiminin yarattığı terör tehdidi nedeniyle Rusya'da ek güvenlik önlemleri alınıyor.
Kiev tarafından ilan edilen ateşkese Rus tarafından hiçbir tepki olmadı.
Vatandaşların güvenliğini sağlamak Rusya yönetimi için mutlak bir öncelik, alınan tüm tedbirler yasalara uygun.
Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri sürdürmeye açık.
ABD’li müzakereciler, bariz nedenlerden dolayı, şu anda ABD’nin sorunlarına odaklanmış durumda.
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki arabuluculuğuna değer veriyor ve bunun devam etmesini umuyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kıtada büyük çatışma ve gerilimi tırmandırma yönünde çalışıyor, bu onların sorumluluğu.
Polonya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, Rusya'yı açıkça ana tehdit olarak konumlandırıyor, Moskova bunu kesinlikle reddediyor.
Polonya halkı kesenin ağzını açmak zorunda kalacak, Varşova'nın militarizasyon planları yüksek maliyete yol açacak.
Son zamanlarda medya, mantıktan uzak, ancak Rusya aleyhinde suçlamalar içeren birçok tuhaf bilgi yayınlıyor.
Kremlin, Rusya aleyhine suçlamalar içeren, yabancı medyada yer alan tuhaf ve asılsız yayınlar hakkında yorum yapmayı gerekli görmüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in, kendisinin ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini gördük
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала