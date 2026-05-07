https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/kizinin-istismar-edilmesine-kalbi-dayanmadi-anne-sikayet-icin-gittigi-emniyette-hayatini-kaybetti-1105563483.html
Kızının istismar edilmesine kalbi dayanmadı: Anne şikayet için gittiği emniyette hayatını kaybetti
Kızının istismar edilmesine kalbi dayanmadı: Anne şikayet için gittiği emniyette hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Artvin'de zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T13:18+0300
2026-05-07T13:18+0300
2026-05-07T13:18+0300
türki̇ye
artvin
cinsel istismar
zihinsel engelli
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
Artvin Şavşat'ta 23 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını belirterek emniyete şikayet için giden anne, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Müdahaleler anneyi kurtarmaya yetmediŞavşat Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden Nalan K. isimli kadın, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu. Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/abdli-bankacilik-devinde-cinsel-istismar-skandali-yoneticinin-calisanini-cinsel-kolesi-yaptigi-1105407712.html
türki̇ye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
artvin, cinsel istismar, zihinsel engelli, kalp krizi
artvin, cinsel istismar, zihinsel engelli, kalp krizi
Kızının istismar edilmesine kalbi dayanmadı: Anne şikayet için gittiği emniyette hayatını kaybetti
Artvin'de zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti.
Artvin Şavşat'ta 23 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını belirterek emniyete şikayet için giden anne, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Müdahaleler anneyi kurtarmaya yetmedi
Şavşat Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden Nalan K. isimli kadın, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu. Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.