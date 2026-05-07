İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kızının istismar edilmesine kalbi dayanmadı: Anne şikayet için gittiği emniyette hayatını kaybetti
Artvin'de zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
artvin
cinsel istismar
zihinsel engelli
kalp krizi
13:18 07.05.2026
Artvin Şavşat'ta 23 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını belirterek emniyete şikayet için giden anne, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Müdahaleler anneyi kurtarmaya yetmedi

Şavşat Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden Nalan K. isimli kadın, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu. Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
