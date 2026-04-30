ABD'li bankacılık devinde cinsel istismar skandalı: Yöneticinin çalışanını cinsel kölesi yaptığı iddia edildi

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan JP Morgan'ın bir kadın yöneticisi, bir ofis çalışanını cinsel saldırı, ırkçı taciz ve uyuşturucu kullanarak istismar... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T20:59+0300

JP Morgan Chase’in bir yöneticisi hakkında açılan davada, 37 yaşındaki Lorna Hajdini’nin evli bir bankacıyı birkaç ay boyunca rızaya dayanmayan ve aşağılayıcı cinsel eylemlere zorladığı iddia edildi.Kimliği 'John Doe' olarak gizlenen davacı, istenmeyen bir cinsel temas sırasında ağlayarak tepki vermesine rağmen sözlü tacize uğradığını ve ilerlemeleri reddettiğinde kariyerinin tehdit edildiğini öne sürdü.Dava dosyasında ayrıca, Hajdini’nin birden fazla kez uyuşturucu vererek istismarda bulunduğunu kabul ettiği iddia edilirken, en az bir olayda 'erekisyon sağlayan farmasötik madde' kullanıldığı da ileri sürüldü.Şirkette yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı belirtilen Hajdini ise iddialara henüz yanıt vermedi.İlk olayların Mayıs 2024’te başladığı öne sürülen davada, Hajdini’nin ofiste fiziksel temas kurduğu ve daha sonra “Yakında benimle birlikte olmazsan seni mahvedeceğim, ben sana sahibim” şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.Davacı, iş dışındaki buluşma tekliflerini reddetmesine rağmen baskı ve istismarın arttığını, ayrıca sürecin ırkçı boyut kazandığını da ileri sürdü.

