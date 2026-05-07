Kaliningrad’da yabancı içerik üreticileri için medya okulu başladı
13:03 07.05.2026 (güncellendi: 13:04 07.05.2026)
Dünya Gençlik Festivali Direktörlüğü - Kaliningrad
Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nde düzenlenen uluslararası medya okulu, 25 ülkeden gelen ve toplamda 34 milyondan fazla takipçisi olan içerik üreticilerini bir araya getiriyor.
Kaliningrad Bölgesi, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Dünya Gençlik Festivali Direktörlüğü ve "ŞUM" Gençlik Medya Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Aralarında Ermenistan, Belçika, Bolivya, İngiltere, Hindistan ve Endonezya'nın da bulunduğu 25 farklı ülkeden yaklaşık 50 blog yazarının katıldığı medya okulu, katılımcılara profesyonel becerilerini geliştirme ve Rus meslektaşlarıyla deneyim paylaşma fırsatı sunuyor.
Etkinlik sayesinde yabancı içerik üreticileri Rusya'yı daha yakından tanıma ve takipçilerine bu ülkeden özgün içerikler sunma şansı yakalıyor.
'Medya diyaloğuyla küresel bağlar kuruluyor'
Etkinliğin katılımcılarına video konferansla hitap eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, günümüzde dünya genelinde çeşitli özelliklere göre ayrışmaların yaşandığına dikkat çekerek etkinliğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.
Zaharova, katılımcılara seslenerek, "Bugün dünyada merkezkaç süreçlerinin yaşandığını, uluslararası toplumun çeşitli özelliklere göre bölündüğünü görüyoruz. Siz ise aksine birleşiyorsunuz, ortak bir gündem oluşturuyorsunuz ve diyaloğa hazırsınız. Bu, fikir alışverişinde bulunmak ve yeni temaslar kurmak için mükemmel bir fırsat" ifadelerini kullandı.
Rusya’nın tanıtımı dijital dünyada güçleniyor
Toplam erişim gücü 34 milyon kişiyi aşan blog yazarları, eğitim süresince hem teknik eğitimler alıyor hem de bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu yerinde gözlemleme imkanı buluyor.
Bu girişimle birlikte, dijital medya aracılığıyla farklı coğrafyalar arasında köprüler kurulması ve Rusya’ya dair güncel bilgilerin geniş kitlelere birinci ağızdan ulaştırılması hedefleniyor.
Katılımcıların hazırlayacağı içeriklerin, uluslararası gençlik diplomasisine ve medya alanındaki işbirliklerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.
