Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/israil-ordusu-hizbullahin-ridvan-gucu-komutani-ahmed-ali-balutun-oldugunu-iddia-etti-1105562106.html
İsrail ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti
İsrail ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ateşkesten sonra dün gece ilk kez düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T12:48+0300
2026-05-07T12:48+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
yisrael katz
i̇srail
lübnan
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105562201_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_302508a962d366e354e91d256dc739af.png
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen saldırıda Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un öldüğü öne sürüldü.İsrail ordusu, saldırıya ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri de paylaştı.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Katz, saldırının talimatını Başbakan Benyamin Netanyahu ve kendisinin verdiğini belirtmişti.İsrail basını, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/hizbullah-israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakereleri-reddediyoruz-1105304886.html
i̇srail
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105562201_419:0:1859:1080_1920x0_80_0_0_de6e87f2366ff12c645c77db941e62e9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yisrael katz, i̇srail, lübnan, hizbullah
yisrael katz, i̇srail, lübnan, hizbullah

İsrail ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti

12:48 07.05.2026
© AAİsrail ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti
İsrail ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© AA
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ateşkesten sonra dün gece ilk kez düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen saldırıda Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un öldüğü öne sürüldü.
İsrail ordusu, saldırıya ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri de paylaştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Katz, saldırının talimatını Başbakan Benyamin Netanyahu ve kendisinin verdiğini belirtmişti.
İsrail basını, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
DÜNYA
Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz
27 Nisan, 12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала