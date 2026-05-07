İsrail ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ateşkesten sonra dün gece ilk kez düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ateşkesten sonra dün gece ilk kez düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen saldırıda Rıdvan Gücü Komutanı Balut'un öldüğü öne sürüldü.
İsrail ordusu, saldırıya ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri de paylaştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Katz, saldırının talimatını Başbakan Benyamin Netanyahu ve kendisinin verdiğini belirtmişti.
İsrail basını, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un hayatını kaybettiğini iddia etmişti.