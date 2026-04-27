Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve silah... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Kasım, Hizbullah'ın Telegram kanalından yayımlanan mesajında, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.Mevcut yönetimin Lübnan'ın haklarından taviz verdiğini öne süren Kasım, doğrudan müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'ı ve halkını savunmaya yönelik direnişini sürdürdüğünü" söyleyerek, sorunun temelinde İsrail'in saldırılarının bulunduğunu ve direnişin bu saldırılara "tepki" niteliği taşıdığını ifade etti."Savunmadan ve silahımızdan vazgeçmeyeceğiz" diyen Kasım, bunun İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle mevcut aşamada gerekli olduğunu dile getirdi.Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes sürecine de değinen Kasım, ateşkesin sağlanmasında İran'ın rolüne dikkati çekerek Tahran'a teşekkür etti.İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

