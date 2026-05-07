İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD basınında çıkan 'İran-ABD anlaşması yakın' haberini tiye aldı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Axios’un İran ile ABD’nin anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberini alaycı ifadelerle reddetti. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T10:16+0300
Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli Axios platformunda yer alan “İran ile ABD anlaşmaya yakın” iddiasını sosyal medya üzerinden alaycı bir dille yalanladı.Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda, Axios’un ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberi hedef aldı. İranlı siyasetçi, platformun adını İngilizcede “sahte” anlamına gelen “faux” kelimesiyle birleştirerek “Fauxios Operasyonu” ifadesini kullandı.Paylaşımında, sosyal medyada doğrulanmamış iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca "Bana güven kardeşim" anlamına gelen “Source: Trust Me Bro” söylemine de gönderme yapan Kalibaf, haberi güvenilmez bulduğunu ima etti.Axios, dün yayımladığı haberinde, İran ile ABD’nin devam eden gerilimi sona erdirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğunu öne sürmüştü. Haberde, iddiaların ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırıldığı belirtilmişti.
