İran’dan ABD’ye şartlı müzakere mesajı: Sürecin etkinliği savaşın bitmesine bağlı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T23:50+0300
23:49 06.05.2026 (güncellendi: 23:50 06.05.2026)
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin şartlarını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran-Washington hattındaki müzakerelerin devamı ve etkinliğinin, mevcut savaşın sona ermesine ve ABD’nin gelecekteki saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence vermesine bağlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına ilişkin görüşmeler için de ABD’nin deniz ablukasını kaldırması gerektiğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Telegram hesabında yayınlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Tahran-Washington diyaloğunun geleceğinin sahadaki çatışmaların bitmesine ve ABD’den gelecek güvenlik garantilerine bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Görüşmelerin etkinliği, savaşın sona ermesine ve gelecekte düşmanca eylemlerin tekrarını önlemeye yönelik gerekli garantilerin ABD tarafından verilmesine bağlı. ABD varılan anlaşmalara bağlı kalırsa, İran diplomatik kanalı sürdürmeye ve aynı anda Körfez ülkeleriyle olan sorunlarını da çözmeye hazırdır.
Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin olası temaslara da değinerek, boğazın tamamen açılmasına dönük herhangi bir müzakerenin, Washington’ın İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırması şartına bağlı olduğunu vurguladı.
Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına ilişkin her türlü müzakere, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını gerektirir; bu adımın mutlaka dikkate alınması gerekir.