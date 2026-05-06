Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/irandan-abdye-sartli-muzakere-mesaji-surecin-etkinligi-savasin-bitmesine-bagli-1105548126.html
İran’dan ABD’ye şartlı müzakere mesajı: Sürecin etkinliği savaşın bitmesine bağlı
İran’dan ABD’ye şartlı müzakere mesajı: Sürecin etkinliği savaşın bitmesine bağlı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T23:49+0300
2026-05-06T23:50+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
emmanuel macron
telefon görüşmesi
i̇ran
fransa
abd
hürmüz boğazı
müzakere
abluka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d388f698e317cebabd1b587c1ba94299.jpg
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran-Washington hattındaki müzakerelerin devamı ve etkinliğinin, mevcut savaşın sona ermesine ve ABD’nin gelecekteki saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence vermesine bağlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına ilişkin görüşmeler için de ABD’nin deniz ablukasını kaldırması gerektiğini vurguladı.İran Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Telegram hesabında yayınlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Tahran-Washington diyaloğunun geleceğinin sahadaki çatışmaların bitmesine ve ABD’den gelecek güvenlik garantilerine bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin olası temaslara da değinerek, boğazın tamamen açılmasına dönük herhangi bir müzakerenin, Washington’ın İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırması şartına bağlı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/macrondan-irana-hurmuz-bogazi-icin-fransiz-ingiliz-guvenlik-misyonu-teklifi-1105547963.html
i̇ran
fransa
abd
hürmüz boğazı
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_dcb0943f79834c4d82064d9561b0a25f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mesud pezeşkiyan, emmanuel macron, telefon görüşmesi, i̇ran, fransa, abd, hürmüz boğazı, müzakere, abluka, washington, telegram
mesud pezeşkiyan, emmanuel macron, telefon görüşmesi, i̇ran, fransa, abd, hürmüz boğazı, müzakere, abluka, washington, telegram

İran’dan ABD’ye şartlı müzakere mesajı: Sürecin etkinliği savaşın bitmesine bağlı

23:49 06.05.2026 (güncellendi: 23:50 06.05.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin şartlarını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran-Washington hattındaki müzakerelerin devamı ve etkinliğinin, mevcut savaşın sona ermesine ve ABD’nin gelecekteki saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence vermesine bağlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına ilişkin görüşmeler için de ABD’nin deniz ablukasını kaldırması gerektiğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Telegram hesabında yayınlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Tahran-Washington diyaloğunun geleceğinin sahadaki çatışmaların bitmesine ve ABD’den gelecek güvenlik garantilerine bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Görüşmelerin etkinliği, savaşın sona ermesine ve gelecekte düşmanca eylemlerin tekrarını önlemeye yönelik gerekli garantilerin ABD tarafından verilmesine bağlı. ABD varılan anlaşmalara bağlı kalırsa, İran diplomatik kanalı sürdürmeye ve aynı anda Körfez ülkeleriyle olan sorunlarını da çözmeye hazırdır.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin olası temaslara da değinerek, boğazın tamamen açılmasına dönük herhangi bir müzakerenin, Washington’ın İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırması şartına bağlı olduğunu vurguladı.
Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına ilişkin her türlü müzakere, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını gerektirir; bu adımın mutlaka dikkate alınması gerekir.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
DÜNYA
Macron’dan İran’a Hürmüz Boğazı için Fransız-İngiliz güvenlik misyonu teklifi
22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала