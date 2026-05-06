İran’dan ABD’ye şartlı müzakere mesajı: Sürecin etkinliği savaşın bitmesine bağlı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T23:49+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran-Washington hattındaki müzakerelerin devamı ve etkinliğinin, mevcut savaşın sona ermesine ve ABD’nin gelecekteki saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence vermesine bağlı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına ilişkin görüşmeler için de ABD’nin deniz ablukasını kaldırması gerektiğini vurguladı.İran Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Telegram hesabında yayınlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Tahran-Washington diyaloğunun geleceğinin sahadaki çatışmaların bitmesine ve ABD’den gelecek güvenlik garantilerine bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin olası temaslara da değinerek, boğazın tamamen açılmasına dönük herhangi bir müzakerenin, Washington’ın İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırması şartına bağlı olduğunu vurguladı.

