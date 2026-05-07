https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/iran-hasar-goren-petrol-ve-dogalgaz-tesislerinin-onarimina-basladi-1105549552.html
İran, hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımına başladı
İran, hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımına başladı
Sputnik Türkiye
İran, ABD ve İsrail’le yaşanan çatışmalarda zarar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarım çalışmalarına başladığını açıkladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T04:31+0300
2026-05-07T04:31+0300
2026-05-07T04:31+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab5e0630e9c5c43ccffaf071dd1a6669.jpg
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma sırasında hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımına başlandığını bildirdi.İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Direktörü Said Tavakoli, aynı yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Güney Pars sahasındaki dört doğalgaz işleme tesisinin ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında hasar gördüğünü de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/iran-devrim-muhafizlari-deniz-kuvvetleri-komutan-yardimcisi-trump-tum-hedeflerinde-basarisiz-oldu-1105549031.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96bf52423eb67257681c1dad7703e20f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, i̇srail
İran, hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımına başladı
İran, ABD ve İsrail’le yaşanan çatışmalarda zarar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarım çalışmalarına başladığını açıkladı.
İranlı yetkililer, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma sırasında hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımına başlandığını bildirdi.
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:
"40 günlük savaş sırasında petrol tesisleri hasar gördü ve vuruldu. Öncelik, bunların mümkün olan en kısa sürede onarılmasıdır ve süreç bugüne kadar düzgün bir şekilde ilerliyor"
İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Direktörü Said Tavakoli, aynı yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Güney Pars sahasındaki dört doğalgaz işleme tesisinin ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında hasar gördüğünü de belirtti.