İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı: Trump tüm hedeflerinde başarısız oldu
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ekberzade, ABD'nin İran'a yönelik planlarının sonuçsuz kaldığını ifade ederek, rejim değişikliği... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ekberzade, ABD’nin İran’a yönelik planlarının sonuçsuz kaldığını ifade ederek, rejim değişikliği, uranyum ve Hürmüz Boğazı gibi tüm alanlarda Washington’un başarısız olduğunu söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD’nin İran’a yönelik hedeflerine ulaşamadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz ve hava gücünü zayıflatmak için yoğun çaba harcadığını, ancak bu girişimlerin sonuç vermediğini dile getirdi.
Ekberzade şu ifadeleri kullandı:
“Trump, İran’da sistem değişikliği, uranyumun ele geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sağlama gibi tüm alanlarda başarısız olmuştur”
ABD’nin İran’ın İsfahan eyaletinde 'uranyumu ele geçirme' amacıyla düzenlediği askeri operasyonun da başarısız olduğunu ifade eden Ekberzade, “Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına alma ve deniz ablukası planları da başarısızlıkla sonuçlandı” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının sonunda Ekberzade, Devrim Muhafızları Donanması’nın olası tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve 'düşmanı şaşırtacak planlara sahip olduklarını' söyledi.