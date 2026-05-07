https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/iran-guney-kore-petrol-tankerine-saldirdigina-dair-iddialari-reddetti-1105560609.html
İran Güney Kore petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları reddetti
İran Güney Kore petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları reddetti
Sputnik Türkiye
İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları yalanladı. "HMM Namu" adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T12:36+0300
2026-05-07T12:36+0300
2026-05-07T12:36+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
güney kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_0:85:1578:973_1920x0_80_0_0_55264dbd308dfd2a98b946cae3a271ae.jpg
İran’ın Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir Kore bandıralı gemiye zarar verme olayına müdahil olduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin bir şekilde reddediyor ve yalanlıyoruz" ifadelerine yer verildi.ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenlik koşullarının değiştiği dile getirilen açıklamada, bölgeden geçiş yapan gemilerin belirlenen kurallara uyması ve İran makamlarıyla koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.Açıklamada, aksi durumlarda yaşanabilecek olaylardan sorumluluğun ilgili taraflara ait olacağı kaydedildi."HMM Namu" adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/iran-meclis-baskani-kalibaf-abd-basininda-cikan-iran-abd-anlasmasi-yakin-haberini-tiye-aldi-1105553384.html
i̇ran
hürmüz boğazı
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_85:0:1493:1056_1920x0_80_0_0_b7910cab9e6b8d78b7691157ebdf58f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, hürmüz boğazı, güney kore
i̇ran, hürmüz boğazı, güney kore
İran Güney Kore petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları reddetti
İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları yalanladı. "HMM Namu" adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda vurulmuştu.
İran’ın Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir Kore bandıralı gemiye zarar verme olayına müdahil olduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin bir şekilde reddediyor ve yalanlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenlik koşullarının değiştiği dile getirilen açıklamada, bölgeden geçiş yapan gemilerin belirlenen kurallara uyması ve İran makamlarıyla koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.
Açıklamada, aksi durumlarda yaşanabilecek olaylardan sorumluluğun ilgili taraflara ait olacağı kaydedildi.
"HMM Namu" adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.