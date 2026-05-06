Hantavirüslü geminin gittiği Kanarya Adaları: Geminin girişine izin vermeyeceğiz
Hantavirüs salgını bulunan gemi, Batı Afrika açıklarında demirlemekteydi ancak bugün Kanarya Adaları'na doğru yola çıktığı açıklandı. Öte yandan Kanarya... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
14:11 06.05.2026
Hantavirüs salgını bulunan gemi, Batı Afrika açıklarında demirlemekteydi ancak bugün Kanarya Adaları'na doğru yola çıktığı açıklandı. Öte yandan Kanarya Adaları Hükümeti Başkanı Fernando Clavijo, geminin kara sularına girmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.
Atlas Okyanusu’nda karantinaya alınan MV Hondius adlı kruvaziyer gemisi, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) açıklarında demirlemiş durumdaydı. Zaman zaman gemiden çıkışlar olsa da limana yanaştırılmamıştı.
Son gelişmede Hondius'un Kanarya Adaları'na doğru yol aldığı açıklandı. Ancak Kanarya Adaları hükümetinden sert bir tepki geldi.
Fernando Clavijo, hantavirüs salgını bulunan Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinin adalara yanaşmasına izin veren İspanya hükümetinin kararını reddetti.
Clavijo, Onda Cero radyosuna yaptığı açıklamada “Geminin Kanarya Adaları’na girişine izin veremem” dedi.
Fernando Clavijo, geminin, İspanya anakarasından yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki Tenerife halkı için riskin çok büyük olduğunu söyledi.
Kararın herhangi bir teknik kritere dayanmadığını ve kendilerine yeterli bilgi verilmediğini söyleyen Clavijo, konuyu görüşmek üzere şu anda bulunduğu Brüksel’den Madrid’e giderek Başbakan Pedro Sanchez ile acil görüşme yapmak istediğini belirtti.
Geminin önümüzdeki günlerde Kanarya Adaları'na ulaşması bekleniyor. Kanarya Adaları'nın yönetimi bölgesel yetkililerin üzerinde yetkiye sahip olan merkezi hükümete ait.
