Benzine indirim geliyor: Yarından itibaren geçerli olacak
2026-05-07T09:33+0300
Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı gerileme akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yaklaşık 69 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.
Benzine indirim beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında yarından itibaren indirime gidilecek.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtiliyor.
Özellikle ABD ile İran arasında olası bir barış mutabakatına ilişkin gelişmelerin petrol piyasasında fiyatları aşağı çektiği ifade ediliyor.

Benzinde 2,74 liralık indirim bekleniyor

Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor.
Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak.

Pompaya 69 kuruş yansıyacak

Sisteme göre indirimin vatandaşın ödediği pompa fiyatına yaklaşık 69 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

Yeni benzin fiyatları ne olacak?

İndirimin ardından benzinin litre fiyatının:
📍 İstanbul’da 63,78 liraya
📍 Ankara’da 64,75 liraya
📍 İzmir’de 65,03 liraya
📍 Doğu illerinde ise 66,37 liraya gerilemesi bekleniyor.
