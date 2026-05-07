https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/abd-almanyada-tomahawk-konuslandirma-planindan-neden-vazgecti-1105568072.html

ABD Almanya’da Tomahawk konuşlandırma planından neden vazgeçti?

ABD Almanya’da Tomahawk konuşlandırma planından neden vazgeçti?

Sputnik Türkiye

Washington yönetimi, Rusya ile gerilimi tırmandırma endişesi ve silah rezervlerindeki ciddi azalma nedeniyle Tomahawk füzelerini Almanya'ya yerleştirme planını... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T15:09+0300

2026-05-07T15:09+0300

2026-05-07T15:09+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

washington

rusya

nato

sputnik

avrupa birliği

tomahawk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099840975_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4d7699708fc76e887b7fd118fee793a.jpg

Askeri uzman ve Irak Savunma Bakanlığı eski danışmanı Safa al-Aasam, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Joe Biden döneminden kalan bu girişimi durdurma kararının arkasında yatan nedenleri değerlendirdi.Üç ana faktöre dikkat çeken Al-Aasam, Avrupa’daki füze varlığının genişletilmesinin Moskova’nın güvenlik çıkarlarını doğrudan tehdit ettiğini ve Rusya’nın vereceği olası yanıtların Washington için ciddi bir caydırıcı unsur haline geldiğini belirtti. ABD’nin bu kararla, Rusya ile doğrudan bir çatışma riskinden kaçınmayı hedeflediğini vurguladı.Stratejik rezervlerdeki erime ve Ortadoğu etkisiABD’nin kararındaki bir diğer kritik faktörün ise cephaneliklerin boşalması olduğunu ifade eden uzman, "İran ile yaşanan uzun süreli gerginlik ve İsrail’e yapılan devasa füze sevkiyatları, Amerikan stratejik rezervlerini kritik seviyelere indirdi. Pentagon’un ön hesaplamalarının çok üzerinde gerçekleşen bu mühimmat harcamaları, Washington’u askeri kapasitesini yeniden gözden geçirmeye zorladı" dedi.Al-Aasam ayrıca, İran’ın caydırıcılık kapasitesi ve geliştirdiği uzun menzilli hipersonik füzelerin de ABD’nin hesaplarını bozarak daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığını kaydetti.Trump’ın yeni siyasi rotası ve NATO’nun geleceğiAl-Aasam'a göre Trump’ın kaynakları ABD'nin iç ihtiyaçlarına yönlendirme politikası, Avrupa’daki askeri varlığın azaltılması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Bu durum, Washington ile Avrupa Birliği arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiği bir dönemde NATO’nun zayıflaması ve hatta dağılması riskini doğuruyor.Al-Aasam, ABD’nin askeri hesaplarını karmaşıklaştıran bu süreci, "İran ile olan karşı karşıya gelme durumundaki sürpriz etkisi ve Tahran’ın direniş kapasitesi, Washington’u daha dikkatli davranmaya mecbur bıraktı" sözleriyle özetledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/kaliningradda-yabanci-icerik-ureticileri-icin-medya-okulu-basladi-1105562757.html

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, joe biden, washington, rusya, nato, sputnik, avrupa birliği, tomahawk