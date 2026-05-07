DSÖ: Yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğu doğrulandı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının tespit... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
DSÖ: Yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5'inde hantavirüs olduğu doğrulandı

16:36 07.05.2026 (güncellendi: 16:59 07.05.2026)
DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Ayrıntılar geliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius isimli yolcu gemisiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğunun doğrulandığını bildirdi.
Ghebreyesus, ayrıca "Bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
DSÖ Direktörüne, bu olayın koronavirüs gibi bir pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği soruldu. Bu soruya yanıt veren DSÖ yetkilisi Maria Von Kerssenbrock, şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs pandemisi gibi olur mu?

Hantavirüs uzun bir süredir bulunuyor. Bu koronavirüste olduğu gibi SARS virüsünün tamamen yeni bir türü değil ve sorunuza yanıt olarak hayır bu bir koronavirüs pandemisine dönüşmeyecek.

İçinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.
