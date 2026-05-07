https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/dso-yolcu-gemisinde-supheli-8-vakadan-5inde-hantavirus-oldugu-dogrulandi-1105571432.html
DSÖ: Yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğu doğrulandı
DSÖ: Yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğu doğrulandı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının tespit... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T16:36+0300
2026-05-07T16:36+0300
2026-05-07T16:59+0300
dünya
dsö
hantavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105571110_37:0:421:216_1920x0_80_0_0_2cc2c3b5e7c80862de91e6e3ccc4a615.png
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğunun doğrulandığını bildirdi. Ghebreyesus, ayrıca "Bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. DSÖ Direktörüne, bu olayın koronavirüs gibi bir pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği soruldu. Bu soruya yanıt veren DSÖ yetkilisi Maria Von Kerssenbrock, şu ifadeleri kullandı:Koronavirüs pandemisi gibi olur mu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/hantavirusten-olen-kadinla-temas-eden-hollandada-bir-kabin-memuru-hastaneye-kaldirildi-saglik-1105561334.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105571110_85:0:373:216_1920x0_80_0_0_b9053cf7c78cdcd01030e8224767b523.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dsö, hantavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö, hantavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö)
DSÖ: Yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğu doğrulandı
16:36 07.05.2026 (güncellendi: 16:59 07.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius isimli yolcu gemisiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisinde şüpheli 8 vakadan 5’inde hantavirüs olduğunun doğrulandığını bildirdi.
Ghebreyesus, ayrıca "Bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
DSÖ Direktörüne, bu olayın koronavirüs gibi bir pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği soruldu. Bu soruya yanıt veren DSÖ yetkilisi Maria Von Kerssenbrock, şu ifadeleri kullandı:
Koronavirüs pandemisi gibi olur mu?
Hantavirüs uzun bir süredir bulunuyor. Bu koronavirüste olduğu gibi SARS virüsünün tamamen yeni bir türü değil ve sorunuza yanıt olarak hayır bu bir koronavirüs pandemisine dönüşmeyecek.
İçinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan
geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.