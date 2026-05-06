Kanada'da mayıs ayında 128 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası, mayıs ayında Kanada'nın Vancouver kentinde 128 yıllık rekorun kırılmasına neden oldu. Hava sıcaklığının... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

Kanada’nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Mayıs itibariyle birçok bölgede yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu. Yetkililer, artan hava sıcaklıklarının enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdığına dikkat çekti.Vancouver'da kaydedilen en yüksek sıcaklıkların en son 1898 yılındaki 22,2 derece olduğu belirtilirken bu sıcaklık rekoru, hafta sonu 23,9 derece ile aşıldı.Britanya Kolombiyası genelinde yaşanan sıcak hava dalgası, hafta sonu en az 24 bölgede günlük sıcaklık rekorlarını kırdı ve bazı bölgelerde sıcaklık 30°C'nin üzerine çıktı.Pemberton’da termometreler 31,5 dereceyi, Lytton’da ise 31,9 dereceyi gösterdi.Uzmanlar, olağanüstü sıcaklıkların bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti. Normalin 13 derece üstündeKanada Çevre Bakanlığı Meteoroloji uzmanı Bobby Sekhon, Pasifik Okyanusu'ndan gelen yüksek basınç sisteminin, Metro Vancouver ve Fraser Vadisi de dahil olmak üzere Britanya Kolombiyası'nın güneybatısının büyük bir bölümüne Mayıs başı için "oldukça olağanüstü" sıcaklıklar getirdiğini söyledi:Meteoroloji uzmanları, hafta ortasında kısa süreli bir serinleme beklense de hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini ifade etti.Elektrik kullanımında tarihi artışHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kanadalıların klima ve vantilatör kullanımını artırması, enerji talebinde de dikkat çekici bir yükselişe yol açtı.Enerji şirketi BC Hydro tarafından paylaşılan verilere göre, eyalette elektrik tüketimi yaklaşık 7 bin 600 megavata ulaşarak mayıs aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.Yetkililer, sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu kapsamda British Columbia’nın güney kıyı kesimlerinde kamp ateşi yakılması yasaklandı.

