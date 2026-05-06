Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/kanadada-mayis-ayinda-128-yillik-sicaklik-rekoru-kirildi-1105526079.html
Kanada'da mayıs ayında 128 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Kanada'da mayıs ayında 128 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası, mayıs ayında Kanada'nın Vancouver kentinde 128 yıllık rekorun kırılmasına neden oldu. Hava sıcaklığının... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T10:51+0300
2026-05-06T10:51+0300
yaşam
kanada
sıcak hava dalgası
sıcak hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070727690_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_9d8b8516260335cf7ab05d831451b53f.jpg
Kanada’nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Mayıs itibariyle birçok bölgede yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu. Yetkililer, artan hava sıcaklıklarının enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdığına dikkat çekti.Vancouver'da kaydedilen en yüksek sıcaklıkların en son 1898 yılındaki 22,2 derece olduğu belirtilirken bu sıcaklık rekoru, hafta sonu 23,9 derece ile aşıldı.Britanya Kolombiyası genelinde yaşanan sıcak hava dalgası, hafta sonu en az 24 bölgede günlük sıcaklık rekorlarını kırdı ve bazı bölgelerde sıcaklık 30°C'nin üzerine çıktı.Pemberton’da termometreler 31,5 dereceyi, Lytton’da ise 31,9 dereceyi gösterdi.Uzmanlar, olağanüstü sıcaklıkların bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti. Normalin 13 derece üstündeKanada Çevre Bakanlığı Meteoroloji uzmanı Bobby Sekhon, Pasifik Okyanusu'ndan gelen yüksek basınç sisteminin, Metro Vancouver ve Fraser Vadisi de dahil olmak üzere Britanya Kolombiyası'nın güneybatısının büyük bir bölümüne Mayıs başı için "oldukça olağanüstü" sıcaklıklar getirdiğini söyledi:Meteoroloji uzmanları, hafta ortasında kısa süreli bir serinleme beklense de hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini ifade etti.Elektrik kullanımında tarihi artışHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kanadalıların klima ve vantilatör kullanımını artırması, enerji talebinde de dikkat çekici bir yükselişe yol açtı.Enerji şirketi BC Hydro tarafından paylaşılan verilere göre, eyalette elektrik tüketimi yaklaşık 7 bin 600 megavata ulaşarak mayıs aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.Yetkililer, sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu kapsamda British Columbia’nın güney kıyı kesimlerinde kamp ateşi yakılması yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/sicakliklar-5-derece-artiyor-4-bolgede-yagis-bekleniyor-1105521076.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070727690_171:0:2818:1985_1920x0_80_0_0_cbd809ab3dcc94d5e0fefaa140b6be86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanada, sıcak hava dalgası, sıcak hava
kanada, sıcak hava dalgası, sıcak hava

Kanada'da mayıs ayında 128 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

10:51 06.05.2026
© AP PhotoKanada'da orman yangını
Kanada'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© AP Photo
Abone ol
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası, mayıs ayında Kanada'nın Vancouver kentinde 128 yıllık rekorun kırılmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 23,9 dereceye ulaştığı ve bu sıcaklığın, 1898 yılında kaydedilen 22,2 derecelik rekoru geride bıraktığı vurgulandı.
Kanada’nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Mayıs itibariyle birçok bölgede yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu. Yetkililer, artan hava sıcaklıklarının enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdığına dikkat çekti.
Vancouver'da kaydedilen en yüksek sıcaklıkların en son 1898 yılındaki 22,2 derece olduğu belirtilirken bu sıcaklık rekoru, hafta sonu 23,9 derece ile aşıldı.
Britanya Kolombiyası genelinde yaşanan sıcak hava dalgası, hafta sonu en az 24 bölgede günlük sıcaklık rekorlarını kırdı ve bazı bölgelerde sıcaklık 30°C'nin üzerine çıktı.
Pemberton’da termometreler 31,5 dereceyi, Lytton’da ise 31,9 dereceyi gösterdi.
Uzmanlar, olağanüstü sıcaklıkların bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Normalin 13 derece üstünde

Kanada Çevre Bakanlığı Meteoroloji uzmanı Bobby Sekhon, Pasifik Okyanusu'ndan gelen yüksek basınç sisteminin, Metro Vancouver ve Fraser Vadisi de dahil olmak üzere Britanya Kolombiyası'nın güneybatısının büyük bir bölümüne Mayıs başı için "oldukça olağanüstü" sıcaklıklar getirdiğini söyledi:

"Genel olarak normalin 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz ve Fraser Vadisi'nde, Abbotsford gibi yerlerde, normalin 13 derece üzerinde sıcaklıklar tahmin ediyoruz"

Meteoroloji uzmanları, hafta ortasında kısa süreli bir serinleme beklense de hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini ifade etti.

Elektrik kullanımında tarihi artış

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kanadalıların klima ve vantilatör kullanımını artırması, enerji talebinde de dikkat çekici bir yükselişe yol açtı.
Enerji şirketi BC Hydro tarafından paylaşılan verilere göre, eyalette elektrik tüketimi yaklaşık 7 bin 600 megavata ulaşarak mayıs aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.
Yetkililer, sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu kapsamda British Columbia’nın güney kıyı kesimlerinde kamp ateşi yakılması yasaklandı.
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
YAŞAM
Sıcaklıklar 5 derece artıyor: 4 bölgede yağış bekleniyor
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала