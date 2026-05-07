Çin'de iki eski savunma bakanı hakkında idam kararı
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Pekin yönetimi, ordu içerisindeki yolsuzluklara karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda en sert kararlarından birine imza attı.
Çin'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanan eski savunma bakanları Vey Fınghı ve Li Şangfu, askeri mahkeme tarafından iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.
Karar uyarınca, sanıklar iki yıllık bekleme süresi boyunca yeni bir suç işlemezlerse cezaları şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse dönüştürülecek. Mahkeme ayrıca, eski bakanların tüm mal varlıklarına el konulmasına ve siyasi haklarının ellerinden alınmasına karar verdi.
Stratejik birimlerdeki yolsuzluk zinciri
Söz konusu cezalar, Çin ordusunda son üç yıldır devam eden büyük temizlik harekatının bir parçası olarak görülüyor. Soruşturmaların odağında, ülkenin nükleer gücü ve stratejik füze sistemlerini yöneten Roket Kuvvetleri ile askeri modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi yer alıyor.
Hem Vey hem de Li, bu kritik birimlerde üst düzey komutanlık görevleri yürütmüş, ardından savunma bakanlığı koltuğuna oturmuşlardı. Ancak başlatılan incelemeler neticesinde, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla önce partiden ve ordudan ihraç edilmiş, ardından yargı karşısına çıkarılmıştı.
Orduda disiplin ve tasfiye süreci
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in talimatıyla derinleştirilen bu soruşturmalar, silahlı kuvvetlerin üst kademesinde ciddi bir değişim rüzgarı estiriyor.
Son birkaç yıl içerisinde onlarca yüksek rütbeli subay ve meclis üyesi, yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevlerinden azledilerek hukuk sistemine sevk edildi.
Özellikle stratejik öneme sahip birimlerdeki bu tasfiyeler, Çin ordusunun iç disiplinini yeniden tesis etme ve savunma harcamalarındaki şeffaflığı artırma çabası olarak değerlendiriliyor.
Karar, Pekin'in sıfır tolerans politikasının en üst düzey bürokratları bile kapsadığını bir kez daha teyit etti.
