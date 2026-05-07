İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Canan Karatay Türk mutfağının en sağlıklı yemeklerinden birini açıkladı: Haşlaması mı, kızartması mı?
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geleneksel Türk mutfağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, içli köftenin... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
11:20 07.05.2026
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geleneksel Türk mutfağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, içli köftenin doğru pişirme yöntemiyle sağlıklı ve dengeli bir öğüne dönüşebileceğini belirtirken, özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Canan Karatay, sağlıklı beslenmeye ilişkin açıklamalarında geleneksel Türk mutfağının önemine dikkat çekti.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, doğal içeriklerle hazırlanan yemeklerin dengeli beslenme programlarında yer alabileceğini ifade etti.
Karatay’a göre içli köfte, doğru pişirme yöntemi kullanıldığında daha sağlıklı bir seçenek haline geliyor.
Özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini belirten Karatay, bu yöntemin yemeğin besin değerine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Besin değeri açısından dikkat çekiyor

Uzmanlara göre içli köftenin içeriğinde bulunan:
Bulgur
Kıyma
Ceviz
Yağ gibi bileşenler bir araya geldiğinde dengeli bir öğün oluşturabiliyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, geleneksel tarifine sadık kalındığında çiğ köftenin de sağlıklı beslenme planlarında yer alabileceğini değerlendirdi.
Karatay, Anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş gıdalara dayalı yapısının önemine sık sık dikkat çekiyor.

Pişirme yöntemi sağlıklılığı etkiliyor

Beslenme uzmanları da bir yemeğin sağlıklı olup olmadığında yalnızca kullanılan malzemelerin değil, pişirme yönteminin de önemli rol oynadığını belirtiyor.
Kızartma işlemlerinin yağ ve kalori oranını artırdığı, haşlama ve fırınlama gibi yöntemlerin ise daha hafif sonuçlar sunduğu ifade ediliyor.

Haşlama yöntemi daha dengeli görülüyor

Karatay’ın değerlendirmelerine göre, içli köftenin haşlanarak hazırlanması hem yemeğin özgün tadının korunmasına hem de fazla yağ tüketiminin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.
