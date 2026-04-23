Gates Vakfı, Epstein bağlantılarını incelemeye aldı: Açığa çıkan e-postalar tartışma yarattı
Bill Gates'in kurucuları arasında yer aldığı Gates Foundation, Jeffrey Epstein ile geçmiş bağlantılarını incelemek için dış soruşturma başlattı. Açıklama...
Gates Vakfı, Epstein bağlantılarını incelemeye aldı: Açığa çıkan e-postalar tartışma yarattı

14:27 23.04.2026 (güncellendi: 14:32 23.04.2026)
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıBill Gates ve Epstein
Bill Gates’in kurucuları arasında yer aldığı Gates Foundation, Jeffrey Epstein ile geçmiş bağlantılarını incelemek için dış soruşturma başlattı. Açıklama, Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan yeni e-postaların ardından gelirken Bill Gates'in de süreci desteklediği belirtildi.
Bill & Melinda Gates Vakfı (Gates Foundation), Bill Gates'in hüküm giymiş suçlu Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlantılarını incelemeye aldığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan e-posta yazışmalarının kamuoyuna yansımasının ardından yapılan açıklamaya göre, vakfın CEO'su Mark Suzman, Mart ayında bağımsız bir inceleme başlatılması talimatı verdi. İncelemenin, vakfın geçmişte Epstein ile olan temaslarını ve yeni bağış ortaklıklarının nasıl değerlendirildiğine dair mevcut politikalarını kapsadığı belirtildi.
Bill Gates’in de desteklediği süreçte, vakfın yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı bağımsız bir değerlendirme yürütülüyor. Gates’in, Epstein ile ilişkisi hakkında daha önce bir kurum içi toplantıda “açık şekilde konuştuğu” ifade edilmişti.
ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde, Gates ile Epstein arasında hayır projelerine ilişkin e-posta yazışmaları, toplantı kayıtları ve ortak etkinliklere dair fotoğraflar yer aldı. Ancak Gates hakkında bu ilişkiler kapsamında herhangi bir suçlama bulunmadığı ve Epstein’ın suçlarından haberdar olmadığını savunduğu belirtildi.
Vakıf daha önce yaptığı açıklamada, bazı çalışanların Epstein ile, küresel sağlık projeleri için kaynak sağlayabileceği iddiaları nedeniyle görüştüğünü kabul etmişti. Ancak Epstein ile herhangi bir fon oluşturulmadığı ve vakfın finansal bir ödeme yapmadığı vurgulandı.
Yaklaşık 86 milyar dolarlık bir bağış fonuna sahip olan vakfın, başlatılan incelemeye ilişkin sonuçları yaz aylarında yönetim kuruluyla paylaşması bekleniyor.
