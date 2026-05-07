https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bm-uyariyor-dunya-hizla-cole-donusuyor-1105570320.html

BM uyarıyor: Dünya hızla çöle dönüşüyor

BM uyarıyor: Dünya hızla çöle dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, dünyadaki tarım arazilerinin hızla verimsizleştiğini ve krizi durdurmak için yıllık yüz milyarlarca dolarlık ek finansmana ihtiyaç... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T16:42+0300

2026-05-07T16:42+0300

2026-05-07T16:42+0300

dünya

g7

moğolistan

çevre

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

kuraklık

çölleşme

ağaçlandırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097321659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44ff84306b3ca14521bd94cf26256863.jpg

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) verilerine göre dünya genelinde toprak bozulması hızlandı. Her yıl milyonlarca hektar verimli arazi üretim gücünü kaybederken, krizle mücadele için gerekli finansmanın hala sağlanamadığı belirtiliyor.Her yıl milyonlarca hektar arazi kayboluyorBM verilerine göre dünya genelindeki arazilerin yaklaşık yüzde 15.4’ü bozulmuş durumda bulunuyor. Bu oran yalnızca dört yılda yüzde 4 arttı.Kuruma göre her yıl en az 100 milyon hektar sağlıklı tarım arazisi verimsiz hale geliyor. Bunun yaklaşık 1.3 milyar insanın yaşamını etkilediği belirtiliyor.Çölleşme, kuraklık ve toprak kaybının etkilenen ülkelere yıllık yaklaşık 878 milyar dolarlık ekonomik zarar verdiği ifade ediliyor.Finansman açığı büyüyorKrizi yavaşlatmak için yılda yaklaşık 355 milyar dolar gerektiği belirtilirken, şu anda yalnızca 77 milyar dolar seviyesinde finansman sağlanabiliyor.UNCCD Genel Sekreteri ve eski Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad, mevcut finansman açığının sürdürülemez seviyeye ulaştığını söyledi.Fouad, "Bugün mevcut finansman ile ihtiyaç duyulan finansman arasında büyük bir uçurum var" dedi.Fouad ayrıca toprak bozulması ve kuraklığın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve güvenlik riski olduğunu vurguladı.G7 ülkeleri de uyardıG7 çevre bakanları son açıklamalarında çölleşme ve kuraklığı küresel güvenlik riski olarak tanımladı.BM destekli projeler arasında Afrika’daki ‘Great Green Wall’ (Büyük Yeşil Duvar) girişimi de bulunuyor. Proje kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 100 milyon hektarlık alanın ağaçlandırılması hedefleniyor.BM’nin ağustos ayında Moğolistan’da düzenleyeceği çölleşmeyle mücadele konferansında finansman konusunun ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/alaska-ren-geyiklerini-korumak-icin-ayi-oldurme-programi-baslatti-1105565550.html

moğolistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

g7, moğolistan, çevre, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kuraklık, çölleşme, ağaçlandırma