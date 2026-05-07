BM uyarıyor: Dünya hızla çöle dönüşüyor
Birleşmiş Milletler, dünyadaki tarım arazilerinin hızla verimsizleştiğini ve krizi durdurmak için yıllık yüz milyarlarca dolarlık ek finansmana ihtiyaç... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
16:42 07.05.2026
© AA / Seyit KonyalıKonya’daki Çavuşçu Gölü kuraklıkla mücadele ediyor
Konya'daki Çavuşçu Gölü kuraklıkla mücadele ediyor
Birleşmiş Milletler, dünyadaki tarım arazilerinin hızla verimsizleştiğini ve krizi durdurmak için yıllık yüz milyarlarca dolarlık ek finansmana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) verilerine göre dünya genelinde toprak bozulması hızlandı. Her yıl milyonlarca hektar verimli arazi üretim gücünü kaybederken, krizle mücadele için gerekli finansmanın hala sağlanamadığı belirtiliyor.

Her yıl milyonlarca hektar arazi kayboluyor

BM verilerine göre dünya genelindeki arazilerin yaklaşık yüzde 15.4’ü bozulmuş durumda bulunuyor. Bu oran yalnızca dört yılda yüzde 4 arttı.
Kuruma göre her yıl en az 100 milyon hektar sağlıklı tarım arazisi verimsiz hale geliyor. Bunun yaklaşık 1.3 milyar insanın yaşamını etkilediği belirtiliyor.
Çölleşme, kuraklık ve toprak kaybının etkilenen ülkelere yıllık yaklaşık 878 milyar dolarlık ekonomik zarar verdiği ifade ediliyor.

Finansman açığı büyüyor

Krizi yavaşlatmak için yılda yaklaşık 355 milyar dolar gerektiği belirtilirken, şu anda yalnızca 77 milyar dolar seviyesinde finansman sağlanabiliyor.
UNCCD Genel Sekreteri ve eski Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad, mevcut finansman açığının sürdürülemez seviyeye ulaştığını söyledi.
Fouad, "Bugün mevcut finansman ile ihtiyaç duyulan finansman arasında büyük bir uçurum var" dedi.
Fouad ayrıca toprak bozulması ve kuraklığın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve güvenlik riski olduğunu vurguladı.

G7 ülkeleri de uyardı

G7 çevre bakanları son açıklamalarında çölleşme ve kuraklığı küresel güvenlik riski olarak tanımladı.
BM destekli projeler arasında Afrika’daki ‘Great Green Wall’ (Büyük Yeşil Duvar) girişimi de bulunuyor. Proje kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 100 milyon hektarlık alanın ağaçlandırılması hedefleniyor.
BM’nin ağustos ayında Moğolistan’da düzenleyeceği çölleşmeyle mücadele konferansında finansman konusunun ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
