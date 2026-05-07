Alaska ren geyiklerini korumak için 'ayı öldürme programı' başlattı

ABD’nin Alaska eyaletinde mahkeme, yaban hayatı görevlilerinin ren geyiği sürüsünü korumak amacıyla helikopterlerden siyah ve boz ayıları vurup öldürmeye devam... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T14:08+0300

ABD’nin Alaska eyaletinde mahkeme, ren geyiği sürüsünü korumak amacıyla yürütülen ayı öldürme programının devamına onay verdi. Kararla birlikte yaban hayatı görevlileri, helikopterlerden siyah ve boz ayıları vurarak öldürmeyi sürdürebilecek.Karar, yavrulama dönemine giren Mulchatna ren geyiği sürüsünü korumayı hedefliyor. Yetkililer, özellikle yeni doğan yavruların ayı ve kurt saldırılarına karşı savunmasız olduğunu belirtti.Bir zamanlar yaklaşık 190 bin hayvana ulaşan sürü, yıllar içinde avcılığın katkısıyla büyük düşüş yaşayarak 2019’da 13 bine kadar geriledi. Geçen yıl sayının yaklaşık 16 bin olduğu açıklandı. 2021’den bu yana bölgede ren geyiği avına izin verilmiyor.Çevre örgütleri ise uygulamaya tepki gösterdi. Gruplar, yeterli bilimsel veri olmadan çok sayıda ayının öldürüldüğünü savundu. Eyalet yetkilileri ise programın ren geyiği nüfusunun toparlanmasına katkı sağladığını ifade etti.Koruma gruplarının verilerine göre, eyalet yetkilileri 2023-2024 döneminde helikopterle çoğu boz ayı olmak üzere yaklaşık 180 ayıyı öldürdü. Geçen yıl ise 11 ayının daha vurulduğu belirtildi. Çevreciler, ayı popülasyonunun sürdürülebilirliği konusunda yeterli araştırma yapılmadığını öne sürdü.Alaska yönetimi ise uygulamanın bilimsel verilere dayandığını savundu. Eyalet savcıları, ayıların doğum dönemlerinde bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ren geyiği sürüsünde toparlanma işaretleri görüldüğünü belirtti. Çevre örgütlerinin davayı sürdürmesi bekleniyor.

alaska, ayı, ren geyiği