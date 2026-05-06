https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/sebnem-ferah-konserinin-biletleri-26-dakikada-tukendi-1105533163.html

Şebnem Ferah konserinin biletleri 26 dakikada tükendi

Şebnem Ferah konserinin biletleri 26 dakikada tükendi

Sputnik Türkiye

Şebnem Ferah'ın uzun bir süreden beri beklenen konserinin biletleri 26 dakikada tükendi. Bilet almak için nerdeyse 150 bin kişi sıraya girerken, şimdiden... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T13:19+0300

2026-05-06T13:19+0300

2026-05-06T13:19+0300

yaşam

şebnem ferah

konser

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105494966_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d36fb97a311dbeccff68aae68f509a5b.jpg

Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah'ın yıllardır beklenen konserinin biletleri 26 dakikada tükendi. Saat 12.00'de online olarak satışa çıkan biletler için 150 bine yakın kişi sıraya girerken bilet alamayanlar sosyal medyada isyan etti. Diğer taraftan bilet satın alanlardan bazıları da biletlerini karaborsa satışa çıkardıklarını duyurdu. Dakikalar içinde satıldıŞebnem Ferah'ın geri dönüşü hayranlarını heyecanlandırırken 3 Haziran'daki konserin biletleri bugün 12.00'de satışa çıktı. Bilet satışı yapan siteler, online sıra verse de bekleme süreleri 2 saati aştı. Yüz binlerce kişi Şebnem Ferah konserine bilet almak için sırada beklese de biletler yaklaşık 26 dakikada tükendi. Karaborsaya düştüGenel biletlerin 2 bin 500 TL'den başladığı sahne önünün 3 bin 600 TL olduğu konserin biletlerini alamayanlar sosyal medyada isyan etti. Bilet almayı başaranlardan bazıları ise biletlerini karaborsa sattıklarına dair ilanlar paylaşmaya başladı. Bir ilanda "Şebnem Ferah konserine sahne önü 4 bilet satılık" denilirken bazı kullanıcılar ise "Şebnem Ferah konser biletleri 27 dakikada tükendi. +140bin kişi sıraya girdi bilet için. Biletler yine karaborsacıların eline düştü" paylaşımları yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/sebnem-ferah-sahnelere-donuyor-konser-tarihini-duyurdu-1105495121.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şebnem ferah , konser