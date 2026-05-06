Şebnem Ferah konserinin biletleri 26 dakikada tükendi
Şebnem Ferah'ın uzun bir süreden beri beklenen konserinin biletleri 26 dakikada tükendi. Bilet almak için nerdeyse 150 bin kişi sıraya girerken, şimdiden... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
13:19 06.05.2026
Şebnem Ferah'ın uzun bir süreden beri beklenen konserinin biletleri 26 dakikada tükendi. Bilet almak için nerdeyse 150 bin kişi sıraya girerken, şimdiden karaborsada bilet satışları da başladı.
Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah'ın yıllardır beklenen konserinin biletleri 26 dakikada tükendi. Saat 12.00'de online olarak satışa çıkan biletler için 150 bine yakın kişi sıraya girerken bilet alamayanlar sosyal medyada isyan etti. Diğer taraftan bilet satın alanlardan bazıları da biletlerini karaborsa satışa çıkardıklarını duyurdu.

Dakikalar içinde satıldı

Şebnem Ferah'ın geri dönüşü hayranlarını heyecanlandırırken 3 Haziran'daki konserin biletleri bugün 12.00'de satışa çıktı. Bilet satışı yapan siteler, online sıra verse de bekleme süreleri 2 saati aştı. Yüz binlerce kişi Şebnem Ferah konserine bilet almak için sırada beklese de biletler yaklaşık 26 dakikada tükendi.

Karaborsaya düştü

Genel biletlerin 2 bin 500 TL'den başladığı sahne önünün 3 bin 600 TL olduğu konserin biletlerini alamayanlar sosyal medyada isyan etti. Bilet almayı başaranlardan bazıları ise biletlerini karaborsa sattıklarına dair ilanlar paylaşmaya başladı. Bir ilanda "Şebnem Ferah konserine sahne önü 4 bilet satılık" denilirken bazı kullanıcılar ise "Şebnem Ferah konser biletleri 27 dakikada tükendi. +140bin kişi sıraya girdi bilet için. Biletler yine karaborsacıların eline düştü" paylaşımları yaptı.
