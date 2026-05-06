Bu gece yarısı benzine zam geliyor: Fiyatlar yeniden değişecek
2026-05-06T10:08+0300
2026-05-06T10:10+0300
Bu gece yarısı benzine zam geliyor: Fiyatlar yeniden değişecek

10:08 06.05.2026 (güncellendi: 10:10 06.05.2026)
Akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 7 Mayıs 2026’dan itibaren benzine yaklaşık 2 TL zam öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi nedeniyle artışın büyük kısmı ÖTV’den karşılanacak, pompaya ise yaklaşık 50 kuruşluk artış yansıyacak.
Benzin fiyatlarına zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren benzin grubunda yaklaşık 2 TL’lik fiyat artışı bekleniyor.
Yürürlükte bulunan Eşel Mobil Sistemi nedeniyle zam oranının tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansımayacak.
Sisteme göre artışın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanacak.

Pompaya yaklaşık 50 kuruş yansıyacak

Kalan yaklaşık yüzde 25’lik bölüm ise vatandaşın ödediği satış fiyatına eklenecek.
Bu kapsamda benzin litre fiyatında pompaya yansıması beklenen artışın yaklaşık 50 kuruş seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 71.72 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin litre fiyatı: 71.58 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 64.91 TL
Motorin litre fiyatı: 72.84 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 65.19 TL
Motorin litre fiyatı: 73.11 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
