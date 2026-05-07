Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bati-basini-abdden-irana-20-yillik-uranyum-sarti-1105554431.html
Batı basını: 'ABD’den İran’a 20 yıllık uranyum şartı'
Batı basını: 'ABD’den İran’a 20 yıllık uranyum şartı'
Sputnik Türkiye
Washington'un Tahran'dan nükleer zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle durdurmasını ve elindeki tüm zenginleştirilmiş materyalleri teslim etmesini... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T10:42+0300
2026-05-07T11:23+0300
dünya
abd
haberler
donald trump
i̇ran
tahran
batı
i̇ran nükleer programı
nükleer program
uranyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101738/37/1017383719_0:163:3000:1851_1920x0_80_0_0_861fb4a28433d586a46171c1614f092b.jpg
ABD basınında yer alan haberlere göre ABD, İran'ın nükleer programına yönelik baskısını artırıyor. Washington, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 20 yıllık bir moratoryum getirmesini ve mevcut tüm nükleer materyalleri ülke dışına çıkarmasını istiyor. Söz konusu talepler arasında Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin sökülmesi ve yeraltı çalışmalarının tamamen yasaklanması da yer alıyor.Müzakere süreci ve yaptırım başlıklarıAxios portalının paylaştığı bilgilere göre ise Beyaz Saray, İran ile kısa süre içinde 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzalanabileceğini öngörüyor. Bu belge imzalandıktan sonra tarafların nükleer program üzerinde 30 günlük bir müzakere sürecine girmesi bekleniyor. Taslak metinde ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması karşılığında, Tahran’ın kitle imha silahı planlarından vazgeçmesi ve uranyum zenginleştirmeyi en az 12 yıl süreyle askıya alması şart koşuluyor.Trump yönetiminden operasyon sinyaliMüzakerelerin gidişatı bölgedeki askeri hareketlilik beklentisini de beraberinde getiriyor. ABD ve İsrail kaynaklı iddialara göre, görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilememesi durumunda Başkan Donald Trump’ın bu hafta içinde İran’a yönelik askeri seçenekleri yeniden masaya yatırabileceği belirtiliyor. Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu belirsizlik, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımların kritik önemde olduğunu gösteriyor.Tahran'ın sürece yaklaşımı ve kırmızı çizgileriİran tarafı ise ABD'nin öne sürdüğü 20 yıllık süreyi 'egemenlik haklarına aykırı' bularak daha kısa vadeli bir dondurma seçeneğine odaklanıyor. Tahran yönetiminin müzakere masasındaki asıl beklentisi, ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması ve nükleer faaliyetlerin sivil amaçlı kullanımına uluslararası hukuki güvence verilmesi yönünde. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamının ülke dışına çıkarılması şartına mesafeli duran İran, nükleer altyapısını koruyarak daha dengeli bir takvim üzerinde uzlaşmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/iran-hasar-goren-petrol-ve-dogalgaz-tesislerinin-onarimina-basladi-1105549552.html
i̇ran
tahran
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101738/37/1017383719_158:0:2843:2014_1920x0_80_0_0_cb296c4f8eb65ef26b64e0e94dd082f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, donald trump, i̇ran, tahran, batı, i̇ran nükleer programı, nükleer program, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum, fordo uranyum zenginleştirme merkezi
abd, haberler, donald trump, i̇ran, tahran, batı, i̇ran nükleer programı, nükleer program, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum, fordo uranyum zenginleştirme merkezi

Batı basını: 'ABD’den İran’a 20 yıllık uranyum şartı'

10:42 07.05.2026 (güncellendi: 11:23 07.05.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiUranyum
Uranyum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
Washington'un Tahran'dan nükleer zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle durdurmasını ve elindeki tüm zenginleştirilmiş materyalleri teslim etmesini istediği öne sürüldü.
ABD basınında yer alan haberlere göre ABD, İran'ın nükleer programına yönelik baskısını artırıyor. Washington, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 20 yıllık bir moratoryum getirmesini ve mevcut tüm nükleer materyalleri ülke dışına çıkarmasını istiyor.

Söz konusu talepler arasında Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin sökülmesi ve yeraltı çalışmalarının tamamen yasaklanması da yer alıyor.

Müzakere süreci ve yaptırım başlıkları

Axios portalının paylaştığı bilgilere göre ise Beyaz Saray, İran ile kısa süre içinde 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzalanabileceğini öngörüyor.

Bu belge imzalandıktan sonra tarafların nükleer program üzerinde 30 günlük bir müzakere sürecine girmesi bekleniyor.

Taslak metinde ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması karşılığında, Tahran’ın kitle imha silahı planlarından vazgeçmesi ve uranyum zenginleştirmeyi en az 12 yıl süreyle askıya alması şart koşuluyor.

Trump yönetiminden operasyon sinyali

Müzakerelerin gidişatı bölgedeki askeri hareketlilik beklentisini de beraberinde getiriyor.

ABD ve İsrail kaynaklı iddialara göre, görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilememesi durumunda Başkan Donald Trump’ın bu hafta içinde İran’a yönelik askeri seçenekleri yeniden masaya yatırabileceği belirtiliyor.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu belirsizlik, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımların kritik önemde olduğunu gösteriyor.

Tahran'ın sürece yaklaşımı ve kırmızı çizgileri

İran tarafı ise ABD'nin öne sürdüğü 20 yıllık süreyi 'egemenlik haklarına aykırı' bularak daha kısa vadeli bir dondurma seçeneğine odaklanıyor.

Tahran yönetiminin müzakere masasındaki asıl beklentisi, ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması ve nükleer faaliyetlerin sivil amaçlı kullanımına uluslararası hukuki güvence verilmesi yönünde.

Özellikle zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamının ülke dışına çıkarılması şartına mesafeli duran İran, nükleer altyapısını koruyarak daha dengeli bir takvim üzerinde uzlaşmayı hedefliyor.
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
DÜNYA
İran, hasar gören petrol ve doğalgaz tesislerinin onarımına başladı
04:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала