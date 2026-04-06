SGK denetimleri sıklaştırdı: 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi
SGK denetimleri sıklaştırdı: 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde 245 bin 740 kişinin sigortasını ve... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T11:31+0300
2026-04-06T11:31+0300
2026-04-06T11:31+0300
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda 245 bin 740 kişinin sigortasını ve emekliliğini iptal etti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında SGK’nın sahte sigortalılık ile mücadelesine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, yürütülen denetimler kapsamında 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.245 bin kişi sistemden çıkarıldıKarakaş’ın yazısına göre, denetimlerde toplam 3.273 sahte iş yeri üzerinden yapılan bildirimler incelendi. Bu kapsamda sahte sigortalılık yoluyla hak elde etmeye çalışan yüz binlerce kişi tek tek tespit edilerek sistemden çıkarıldı.Yapay zekâ ile denetimSGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” kapsamında milyonlarca veriyi analiz ediyor.Bu süreçte:Milyarlarca liralık kamu zararıKarakaş’ın paylaştığı verilere göre:Bu sonuçlar, sahte sigortalılığın boyutunu ortaya koydu.İsa Karakaş yazısında şu ifadeleri kullandı:“Sahte sigortalılık" ve "sahte/naylon iş yerleri" ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor.Gazete köşemize ve sosyal medya kanallarımıza gelen yüzlerce mesajda, vatandaşlar sigortalılık sürelerinin veya bağlanmış emekli aylıklarının bir anda iptal edilmesinden dert yanıyor. Ancak bu itirazların perde arkasını araladığımızda karşımıza çıkan tablo hep aynı: Vatandaşlar, sigortalı gösterildikleri iş yerinin ne adını ne adresini ne de ne iş yaptığını biliyor.”Maaşlar geri alınıyor, adli süreç başlatılıyorKarakaş’ın aktardığına göre, sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için ağır yaptırımlar uygulanıyor:Karakaş, yazısında vatandaşlara şu uyarıda bulundu:“SGK emekliliği yasaya dayalıdır. Yasal şartlara uymadan birilerine para vererek veya bir tanıdığın yanında "hatır için" çalışıyor görünmek, sadece kâğıt üzerinde bir güvence gibi görünse de neticesi hüsrandır. SGK’nın gelişmiş denetim ağı, eninde sonunda bu sahteciliği yakalar.”
sgk, sgk uzmanı, emeklilik, i̇sa karakaş, emekli, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk, sgk uzmanı, emeklilik, i̇sa karakaş, emekli, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
SGK denetimleri sıklaştırdı: 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde 245 bin 740 kişinin sigortasını ve emekliliğini iptal etti. Yapay zekâ destekli sistemlerle yapılan incelemelerde binlerce sahte iş yeri tespit edilirken, milyonlarca liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda 245 bin 740 kişinin sigortasını ve emekliliğini iptal etti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında SGK’nın sahte sigortalılık ile mücadelesine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, yürütülen denetimler kapsamında 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.
245 bin kişi sistemden çıkarıldı
Karakaş’ın yazısına göre, denetimlerde toplam 3.273 sahte iş yeri üzerinden yapılan bildirimler incelendi. Bu kapsamda sahte sigortalılık yoluyla hak elde etmeye çalışan yüz binlerce kişi tek tek tespit edilerek sistemden çıkarıldı.
SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” kapsamında milyonlarca veriyi analiz ediyor.
2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri
incelendi
Yaklaşık 100 farklı parametre
üzerinden analiz yapıldı
Tespit süresi 1000 günden 360 günün altına
indirildi
Milyarlarca liralık kamu zararı
Karakaş’ın paylaştığı verilere göre:
15. fazda
: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı, 487,5 milyon TL
borç
16. fazda
: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı, 1,27 milyar TL
kamu zararı
Bu sonuçlar, sahte sigortalılığın boyutunu ortaya koydu.
İsa Karakaş yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Sahte sigortalılık" ve "sahte/naylon iş yerleri" ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor.
Gazete köşemize ve sosyal medya kanallarımıza gelen yüzlerce mesajda, vatandaşlar sigortalılık sürelerinin veya bağlanmış emekli aylıklarının bir anda iptal edilmesinden dert yanıyor. Ancak bu itirazların perde arkasını araladığımızda karşımıza çıkan tablo hep aynı: Vatandaşlar, sigortalı gösterildikleri iş yerinin ne adını ne adresini ne de ne iş yaptığını biliyor.”
Maaşlar geri alınıyor, adli süreç başlatılıyor
Karakaş’ın aktardığına göre, sahte sigortalılık tespit edilen kişiler için ağır yaptırımlar uygulanıyor:
Emekli maaşları kesiliyor
Ödenen maaşlar faiz ve cezayla geri alınıyor
Sağlık harcamaları tahsil ediliyor
Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor
Karakaş, yazısında vatandaşlara şu uyarıda bulundu:
“SGK emekliliği yasaya dayalıdır. Yasal şartlara uymadan birilerine para vererek veya bir tanıdığın yanında "hatır için" çalışıyor görünmek, sadece kâğıt üzerinde bir güvence gibi görünse de neticesi hüsrandır. SGK’nın gelişmiş denetim ağı, eninde sonunda bu sahteciliği yakalar.”