https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/tcmb-baskani-karahan-savasin-etkilerini-net-bir-sekilde-gorduk-1105570219.html

TCMB Başkanı Karahan: Nisan ayı enflasyon verisinde savaşın etkilerini net bir şekilde gördük

TCMB Başkanı Karahan: Nisan ayı enflasyon verisinde savaşın etkilerini net bir şekilde gördük

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T16:43+0300

2026-05-07T16:43+0300

2026-05-07T16:44+0300

ekonomi̇

enflasyon

fatih karahan

merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105570767_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_1f5b27543df9531186ba387d12e73f94.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası olarak temel önceliklerinin "fiyat istikrarını sağlamak" olduğunu belirterek, "Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor." dedi.Nisan ayı enflasyonuNisan ayı enflasyon verisinde savaşın etkilerini net bir biçimde gördüklerini dile getiren Karahan, enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.Karahan, "Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor." diye konuştu.'Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz'Fatih Karahan, son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarında belirgin artışlara neden olduğunu, gerek ham petrol gerekse doğal gaz fiyatlarının savaş öncesi seviyelerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki oynaklığın son dönemde bir miktar azalmış olsa da halen tarihsel ortalamasının üzerinde olduğunu, enerji fiyatlarına ek olarak endüstriyel metal ve tarımsal emtia fiyatlarında da kayda değer artışlar yaşandığını anlattı.Bu gelişmelerin küresel enflasyon görünümünü olumsuz etkilerken, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin üzerindeki maliyet baskılarını artırdığını dile getiren Karahan, nisanda yıllık enflasyonun yüzde 32,4 olduğunu, küresel gelişmelerin yansımalarını yurt içi enflasyon gelişmelerinde de gördüklerini söyledi.Karahan, Mayıs 2024'te ulaşılan zirve ile kıyaslandığında dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmesine rağmen enflasyonun halen yüksek seyrettiğini belirterek, özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmelerin nisanda enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, gıda ve giyim fiyatlarının da yüksek artmasıyla nisanda piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon gördüklerini bildirdi.Fatih Karahan, "Bununla birlikte, sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/tcmb-baskani-karahan-savasin-etkilerini-net-bir-sekilde-gorduk-1105570219.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, fatih karahan, merkez bankası