Bakan Gürlek 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü: '12 kişinin DNA'sı incelenecek'

Adalet Bakanı Gürlek, 2000 yılında 15 yaşında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle yaptığı görüşmede verilerin bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T22:46+0300

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 5 Haziran 2000'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, aileye başsağlığı dileklerini ileten Gürlek, "Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi, üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini, tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Gürlek, şunları söyledi:Başsavcılık uygun buldu: 4 kişi için fethi kabir yapılacakÇağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın "fethi kabir" yapmayı uygun bulduğunu aktaran Gürlek, ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.Binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını bildiren Gürlek, o zamanki cinayet büro ekipleriyle görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini kaydetti.'Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere, savcılara talimat verme yetkimiz yok'Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'ne değinen Gürlek, şunları ifade etti:Anne Gülnur Saygı Tuğaltay, hassasiyetleri için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz" ifadesini kullandı.Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay da Bakan Gürlek'e yardımları için teşekkür etti.Görüşmede aile bireyleri ve avukatların, sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da Bakan Gürlek'e aktardıkları belirtildi.

