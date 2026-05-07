Abdulkadir Selvi: Anketlerden AK Parti’ye bir iyi bir de kötü haberim var

Şimdi geldik AK Parti’ye kötü haberime. Ekonomiye ilişkin başka bir veri var. İktidarın bu veriye özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Artan petrol fiyatları ve pahalılık nedeniyle İran savaşının ekonomiye olumsuz etkisi yüksek oldu. Savaşın etkisiyle bazı harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildiği gözleniyor. Araştırmaya göre en çok kısıtlamaya gidilen alan yüzde 15.9’la sosyal hayat olmuş. Onu yüzde 14.3’le giyim takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13.3’le gıda ve market alışverişi takip ediyor. Benim iktidarın en çok dikkat etmesi gereken veri dediğim gıdada kısıtlamaya gidilmesi oldu. Savaşın etkisiyle birlikte yürütülen istikrar programının da getirdiği yüklerin topluma ağır bir yük yüklediği gözleniyor. Sosyal hayattan kısıtlamayı anlarım ama gıda ve giyimdeki kısıtlama ürkütücü geldi. Bu alarm zillerinin çalması demektir.