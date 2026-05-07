Abdulkadir Selvi: Anketlerden AK Parti’ye bir iyi bir de kötü haberim var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR'ın nisan ayı anketini paylaştı ve AK Parti için iyi ve kötü yanlarını ele aldı.
Abdulkadir Selvi, 'GENAR'ın nisan ayı anketinden sadece siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin verileri paylaşmayacağım.' diyerek anket sonuçlarını yorumladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR’ın nisan ayı anketini paylaştı ve AK Parti için iyi ve kötü yanlarını ele aldı.
Abdulkadir Selvi, 'GENAR’ın nisan ayı anketinden sadece siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin verileri paylaşmayacağım.' diyerek anket sonuçlarını yorumladı.

'AK Parti’ye bir iyi bir de kötü haber'

Gazeteci Abdulkadir Selvi, AK Parti ile CHP'nin arasındaki oy farkının AK Parti lehine değiştiğine dikkat çekti ve yazısına şu sözlerle başladı:
GENAR anketinden AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haberim AK Parti ile CHP arasındaki makas açılmaya başlamış. CHP, yüzde 30 sınırına oturmuş durumda. AK Parti ise uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 35’i aşmış durumda. AK Parti yüzde 35.3 , CHP yüzde 30.5, DEM Parti yüzde 9.5, MHP yüzde 8.7, İYİ Parti yüzde 6, Zafer Partisi yüzde 2.9, Anahtar Parti yüzde 2.2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.1 TİP yüzde 1.1, BBP yüzde 0.7, Saadet Partisi yüzde 0.2, diğer yüzde 0.8.

'Kötü haber: Harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildi, kritik nokta gıda kısıtlaması'

Şimdi geldik AK Parti’ye kötü haberime. Ekonomiye ilişkin başka bir veri var. İktidarın bu veriye özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Artan petrol fiyatları ve pahalılık nedeniyle İran savaşının ekonomiye olumsuz etkisi yüksek oldu. Savaşın etkisiyle bazı harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildiği gözleniyor. Araştırmaya göre en çok kısıtlamaya gidilen alan yüzde 15.9’la sosyal hayat olmuş. Onu yüzde 14.3’le giyim takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13.3’le gıda ve market alışverişi takip ediyor. Benim iktidarın en çok dikkat etmesi gereken veri dediğim gıdada kısıtlamaya gidilmesi oldu. Savaşın etkisiyle birlikte yürütülen istikrar programının da getirdiği yüklerin topluma ağır bir yük yüklediği gözleniyor. Sosyal hayattan kısıtlamayı anlarım ama gıda ve giyimdeki kısıtlama ürkütücü geldi. Bu alarm zillerinin çalması demektir.
