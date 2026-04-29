Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama geldi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere çevrildi. Ramazan Bayramı'nda 4'er bin TL olarak yatırılan ikramiyelere bu bayramda artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.Bayram ikramiyeleri artacak mı?Bakan Işıkhan, bu bayramda da ikramiyelere zam yapılmayacağını belirtti. Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır" dedi.
12:49 29.04.2026 (güncellendi: 12:59 29.04.2026)
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili soruya yanıt geldi. Bakan Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama geldi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere çevrildi. Ramazan Bayramı'nda 4'er bin TL olarak yatırılan ikramiyelere bu bayramda artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Bayram ikramiyeleri artacak mı?

Bakan Işıkhan, bu bayramda da ikramiyelere zam yapılmayacağını belirtti. Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır" dedi.
