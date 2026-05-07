https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/abden-rusya-aciklamasi-dogru-zaman-geldiginde-muzakereye-haziriz-1105577652.html
AB’den Rusya açıklaması: Doğru zaman geldiğinde müzakereye hazırız
AB’den Rusya açıklaması: Doğru zaman geldiğinde müzakereye hazırız
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği içinde Rusya ile olası müzakerelere ilişkin hazırlık yapıldığını açıkladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T22:26+0300
2026-05-07T22:26+0300
2026-05-07T22:26+0300
dünya
avrupa birliği
ab
rusya
avrupa konseyi
antonio costa
ukrayna
vladimir zelenskiy
alexander stubb
finlandiya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_1c9a90c267aece79d09a221b009cfbee.png
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB liderleriyle “doğru zaman geldiğinde” Rusya ile yapılacak olası müzakerelere hazırlık konusunu görüştüğünü belirtti. Costa, Vladimir Zelenskiy’nin de AB’nin bu yöndeki çabalarını desteklediğini ifade etti.Financial Times’a konuşan Costa, 27 AB üyesinin liderleriyle temas halinde olduğunu belirterek, “AB’nin çalışmalarını nasıl en iyi şekilde organize edeceğimizi ve doğru zaman geldiğinde Rusya ile gerçekte neyi konuşmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyorum” dedi.Gazetenin aktardığına göre Costa, AB ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülebilecek muhtemel görüşmelerin “gerçek bir potansiyele sahip olduğunu” vurguladı. Costa ayrıca Vladimir Zelenskiy’nin de bu alandaki AB girişimlerini desteklediğini söyledi.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın Rusya ile “siyasi diyalog kanallarını açması gereken” bir döneme yaklaştığını ifade etmişti. Stubb, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulacağını ancak “eskisi gibi olmayacağını” dile getirmiş, Finlandiya’nın da Moskova ile ilişkilerin yeniden tesisine “moral olarak hazırlanması gerektiğini” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/washingtonin-almanyaya-tomahawk-konuslandirmaktan-vazgecmesi-batinin-rusya-karsisinda-zayifligini-1105575056.html
rusya
ukrayna
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_59:0:688:472_1920x0_80_0_0_c08cd5eb590dd5bb90e669bd8b715e36.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, rusya, avrupa konseyi, antonio costa, ukrayna, vladimir zelenskiy, alexander stubb, finlandiya
avrupa birliği, ab, rusya, avrupa konseyi, antonio costa, ukrayna, vladimir zelenskiy, alexander stubb, finlandiya
AB’den Rusya açıklaması: Doğru zaman geldiğinde müzakereye hazırız
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği içinde Rusya ile olası müzakerelere ilişkin hazırlık yapıldığını açıkladı.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB liderleriyle “doğru zaman geldiğinde” Rusya ile yapılacak olası müzakerelere hazırlık konusunu görüştüğünü belirtti. Costa, Vladimir Zelenskiy’nin de AB’nin bu yöndeki çabalarını desteklediğini ifade etti.
Financial Times’a konuşan Costa, 27 AB üyesinin liderleriyle temas halinde olduğunu belirterek, “AB’nin çalışmalarını nasıl en iyi şekilde organize edeceğimizi ve doğru zaman geldiğinde Rusya ile gerçekte neyi konuşmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyorum” dedi.
Gazetenin aktardığına göre Costa, AB ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülebilecek muhtemel görüşmelerin “gerçek bir potansiyele sahip olduğunu” vurguladı. Costa ayrıca Vladimir Zelenskiy’nin de bu alandaki AB girişimlerini desteklediğini söyledi.
Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın Rusya ile “siyasi diyalog kanallarını açması gereken” bir döneme yaklaştığını ifade etmişti. Stubb, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulacağını ancak “eskisi gibi olmayacağını” dile getirmiş, Finlandiya’nın da Moskova ile ilişkilerin yeniden tesisine “moral olarak hazırlanması gerektiğini” söylemişti.