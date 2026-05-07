AB’den Rusya açıklaması: Doğru zaman geldiğinde müzakereye hazırız

Sputnik Türkiye

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği içinde Rusya ile olası müzakerelere ilişkin hazırlık yapıldığını açıkladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T22:26+0300

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB liderleriyle “doğru zaman geldiğinde” Rusya ile yapılacak olası müzakerelere hazırlık konusunu görüştüğünü belirtti. Costa, Vladimir Zelenskiy’nin de AB’nin bu yöndeki çabalarını desteklediğini ifade etti.Financial Times’a konuşan Costa, 27 AB üyesinin liderleriyle temas halinde olduğunu belirterek, “AB’nin çalışmalarını nasıl en iyi şekilde organize edeceğimizi ve doğru zaman geldiğinde Rusya ile gerçekte neyi konuşmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyorum” dedi.Gazetenin aktardığına göre Costa, AB ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülebilecek muhtemel görüşmelerin “gerçek bir potansiyele sahip olduğunu” vurguladı. Costa ayrıca Vladimir Zelenskiy’nin de bu alandaki AB girişimlerini desteklediğini söyledi.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın Rusya ile “siyasi diyalog kanallarını açması gereken” bir döneme yaklaştığını ifade etmişti. Stubb, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulacağını ancak “eskisi gibi olmayacağını” dile getirmiş, Finlandiya’nın da Moskova ile ilişkilerin yeniden tesisine “moral olarak hazırlanması gerektiğini” söylemişti.

