AB’den kritik teknoloji hamlesi: ABD bulut sistemlerine sınırlama gündemde
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin, hükümetlerin hassas verileri işlerken ABD merkezli bulut sistemlerini kullanmasını sınırlandırması gündemde. Planın dijital bağımsızlık... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD merkezli CNBC’nin aktardığına göre Avrupa Birliği Komisyonu, kamu kurumlarının hassas veriler için Avrupa merkezli dijital altyapıya yönelmesini sağlayacak yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Planın, AB’nin teknoloji alanındaki dış bağımlılığını azaltmayı hedefleyen ‘Teknoloji Bağımsızlık Paketi’ kapsamında değerlendirildiği belirtildi.ABD merkezli platformlar hedefteHaberde, Avrupa Birliği içinde özellikle sağlık, finans ve yargı verilerinin ABD merkezli bulut sistemlerinde tutulmasının sınırlandırılmasının tartışıldığı aktarıldı.Kaynaklara göre öneriler, ABD merkezli şirketlerin tamamen yasaklanmasını değil; kamu kurumlarının en hassas verilerinde kullanımının azaltılmasını hedefliyor.Haberde konuyla ilgili AB Komisyonu yetkililerinden birinin, "Temel fikir, belirli sektörlerin Avrupa bulut kapasitesinde barındırılması gerektiğini tanımlamak" dediği aktarıldı.Yetkililer, görüşmelerin hala sürdüğünü ve nihai kararın verilmediğini belirtti.Trump gerilimi sonrası yeni arayışHaberde, Avrupa ile Donald Trump yönetimi arasındaki gerilimin ardından Avrupa’da dijital bağımsızlık çağrılarının güçlendiği ifade edildi.Özellikle ABD’nin 2018 tarihli ‘Cloud Act’ (bulut yasası) yasası nedeniyle Amerikan şirketlerinden kullanıcı verisi talep edebilmesi, Avrupa’da güvenlik tartışmalarını büyüttü.Fransa’nın bu yıl devlet kurumları için kendi video konferans sistemini duyurması ve AB’nin Avrupa merkezli bulut projelerine milyonlarca euroluk destek vermesi de bu sürecin parçası olarak gösterildi.AB Komisyonu sözcüsü ise hazırlanan paketin amacını "Avrupa’nın uyanması ve kendini toparlaması" sözleriyle anlattı.Bu düzenlemelerle Avrupa merkezli yapay zeka, bulut sistemi ve çip projelerinin desteklenmesi planlanıyor.Paketin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin onayı gerekiyor.
Avrupa Birliği'nin, hükümetlerin hassas verileri işlerken ABD merkezli bulut sistemlerini kullanmasını sınırlandırması gündemde. Planın dijital bağımsızlık hedefinin parçası olduğu aktarıldı.
