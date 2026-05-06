Küresel petrol alarmı: Rezervlerde 200 milyon varillik düşüş, 101 günlük petrol kaldı
ABD merkezli verilere göre küresel petrol rezervleri nisanda 200 milyon varil azaldı. Uzmanlar, bunun Kovid-19 pandemisinden bu yana görülen en büyük düşüş... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T18:07+0300
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, financial times, standard&poor's (s&p), petrol, rezerv
ABD merkezli finansal veri ve piyasa analizleri sağlayan bir şirket olan S&P Global verilerine dayandırılan ve Financial Times tarafından yayımlanan haberde, İran’daki çatışmalar sonrası petrol arzındaki düşüşün küresel rezervleri hızla erittiği aktarıldı. Verilere göre dünya genelindeki toplam petrol stokları yaklaşık 4 milyar varil seviyesinde bulunuyor.
Nisan ayında 200 milyon varil eridi
Haberde, küresel petrol rezervlerinin yalnızca nisan ayında 200 milyon varil azaldığı belirtildi.
S&P’nin ham petrol araştırmaları direktörü Jim Burkhard, normal şartlarda küresel petrol stoklarının aylık birkaç yüz bin ile 1 milyon varil arasında değiştiğini söyledi.
Burkhard, "Bu devasa bir rakam, normal aralığın çok üzerinde" dedi.
Verilere göre günlük petrol talebi yaklaşık 5 milyon varil düşmesine rağmen stoklarda sert gerileme yaşandı. Burkhard ayrıca ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel piyasaya yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettirdiğini ifade etti.
Dünya stokları yalnızca 101 gün yetiyor
Haberde yer verilen değerlendirmeye göre mevcut küresel petrol rezervleri yaklaşık 4 milyar varil seviyesinde bulunuyor. Ancak bunun büyük bölümünün rafineriler ve boru hatlarının çalışmasını sürdürmek için kullanıldığı aktarıldı.
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan ABD merkezli Goldman Sachs ise küresel petrol stoklarının son sekiz yılın en düşük seviyesine yaklaştığını açıkladı.
Bankaya göre dünyadaki mevcut petrol rezervleri yalnızca yaklaşık 101 günlük tüketimi karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Bu rakamın mayıs sonuna kadar 98 güne düşebileceği belirtildi.
Uzmanlar, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatındaki sorunların sürmesi halinde rezervlerdeki düşüşün devam edebileceğini ifade ediyor.