https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/muskin-utandirici-capraz-sorgusu-1105453821.html

Musk’ın 'utandırıcı' çapraz sorgusu

Musk’ın 'utandırıcı' çapraz sorgusu

Sputnik Türkiye

Elon Musk ile Sam Altman’ı karşı karşıya getiren davada, Musk’ın ifadeleri ve ortaya çıkan e-postalar dikkat çekti. Çapraz sorguda çelişkili beyanlar öne... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T12:35+0300

2026-05-03T12:35+0300

2026-05-03T12:35+0300

dünya

elon musk

openai

oakland

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105453664_0:0:1872:1054_1920x0_80_0_0_75c918f845c51b1ae5fd0f9f2e88534d.jpg

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde görülen ve teknoloji dünyasının en önemli isimlerini karşı karşıya getiren dava Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, OpenAI’a açtığı davada şirketin kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaştığını ve yöneticilerin bundan haksız kazanç sağladığını öne sürüyor.Musk, OpenAI’nin ilk döneminde yaklaşık 38 milyon dolar katkı yaptığını hatırlatarak, şirketin bugün milyarlarca dolarlık kar amaçlı bir yapıya dönüşmesini eleştiriyor. Davada 134 milyar dolar tazminat talep eden Musk, ayrıca OpenAI’nin yeniden kar amacı gütmeyen yapıya dönmesini istiyor.'Bir hayır kurumunu çaldılar'Davanın açılışında Musk’ın avukatı Steve Molo, “Buradayız çünkü sanıklar bir hayır kurumunu çaldı” ifadesini kullandı. Ancak dava sürecinde ortaya çıkan belgeler, Musk’ın geçmişte OpenAI’nin kar amaçlı modele geçişine sıcak baktığını gösterdi. 2016 tarihli bir e-postada Musk’ın, “kar amacı gütmeyen yapı geriye dönüp bakıldığında yanlış bir tercih olabilir” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Musk’ın ayrıca şirketin kar amaçlı kolunda kontrol talep ettiği, ancak bu talebin reddedilmesi üzerine 2018’de ayrıldığı belirtildi.Çapraz sorguda çelişkilerDavanın en dikkat çeken bölümü Musk’ın çapraz sorgusu oldu. Musk, Tesla’nın yapay genel zeka (AGI) geliştirmediğini savundu. Ancak savunma avukatları, Musk’ın kısa süre önce sosyal medya platformu X üzerinden Tesla’nın AGI geliştireceğini söylediği paylaşımını mahkemeye sundu.Musk’ın bazı sorulara verdiği yanıtlar da dikkat çekti. Girişim sermayedarı Shivon Zilis ile ilişkisi sorulduğunda “Sanırım öyle” yanıtını vermesi salonda şaşkınlık yarattı. Zilis’in Musk’ın çocuklarının annesi olduğu biliniyor. Dava kapsamında önümüzdeki günlerde Altman’ın yanı sıra OpenAI yöneticisi Greg Brockman ve Satya Nadella’nın da ifade vermesi bekleniyor. Duruşmaların pazartesi günü devam edeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/gulistan-doku-sorusturmasinda-tutuklanan-eski-tunceli-valisi-tuncay-sonelin-ifadesi-ortaya-cikti-1105446881.html

oakland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, openai, oakland, abd, haberler