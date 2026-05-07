2 Birleşik Krallık vatandaşı havalimanında yakalandı: Bavullarında 17 milyon liralık uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 Birleşik Krallık vatandaşının bavullarında 19 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T11:21+0300
uyuşturucu ticareti
Londra'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen iki Birleşik Krallık vatandaşı şüphe üzerine durduruldu. Bavullarında yapılan aramada 19 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 17 milyon liradan fazla olduğu belirlendi. Bangkok'tan geldikleri İstanbul'da şüphe çektiler İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Bangkok'tan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gitmek üzere transit geçiş yapacak Birleşik Krallık vatandaşı Taylor Astle Johnson'u şüpheli olarak değerlendirdi.Sistem üzerinden yapılan incelemede Johnson'a ait 24 kilogram ağırlığında bir bagaj olduğu, şüphelinin Holly Ann Cooper isimli Birleşik Krallık vatandaşıyla birlikte hareket ettiği belirlendi.Uçağa binmek üzereyken yakalandılarBunun üzerine ekipler, İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağın bulunduğu B5 körüğünde güvenlik önlemleri alarak 2 şüpheliyi durdurdu.Şüpheliler, pasaport işlemlerinin ardından kabin bagajlarıyla birlikte detaylı arama ve inceleme yapılmak üzere havalimanındaki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne götürüldü.Piyasa değeri 17 milyondan fazla Burada yapılan kontrollerde, Cooper'a ait çanta ve valizde suç unsuruna rastlanmazken, Johnson'ın valizinde 17 vakumlu poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil bitki bulundu. Ele geçirilen 19 kilo 260 gram ağırlığındaki maddenin, uyuşturucu test kitinde yapılan analizde esrar olduğu anlaşıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon 334 bin lira olduğu öğrenildi.
